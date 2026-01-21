Baltijas balss logotype
Трамп передумал вводить пошлины против восьми стран Европы, которые не хотели дарить ему Гренландию 3 1404

В мире
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп передумал вводить пошлины против восьми стран Европы, которые не хотели дарить ему Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что сформировал основу для предстоящего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что благодаря договоренностям с Рютте, он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

Президент США не привел деталей соглашения, но отметил, что оно будет "замечательным" для Соединенных Штатов и НАТО.

"На основе очень продуктивной встречи, которую я имел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всему Арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, будет замечательным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", – написал Трамп.

Он отметил, что продолжаются обсуждения вокруг "Золотого купола" – системы противоракетной обороны США, которая должна покрыть также и Гренландию.

За переговоры о соглашении будут отвечать вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф, написал Трамп.

Напомним, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

По его словам, с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться 10% тарифом на все товары, экспортируемые в США.

С 1 июня 2026 года тариф будет повышен до 25%, добавил он.

#НАТО #США #Дональд Трамп #торговля #Европа #дипломатия #Гренландия #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    22-го января

    Фондовые рынки на фоне этих заявлений лихорадит и кто то неплохо на этом зарабатывает.Не такой дурак этот иудей новоиспеченный,притом он же марионетка.😈

    3
    3
  • АП
    Алексей Попович
    21-го января

    Дегенерат какой-то.

    22
    3
  • З
    Злой
    21-го января

    Ну что тут скажешь- актёр из фильма Один Дома-2.

    28
    2
Читать все комментарии

