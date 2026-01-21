Президент США Дональд Трамп заявил, что сформировал основу для предстоящего соглашения по Гренландии во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что благодаря договоренностям с Рютте, он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

Президент США не привел деталей соглашения, но отметил, что оно будет "замечательным" для Соединенных Штатов и НАТО.

"На основе очень продуктивной встречи, которую я имел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всему Арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, будет замечательным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО", – написал Трамп.

Он отметил, что продолжаются обсуждения вокруг "Золотого купола" – системы противоракетной обороны США, которая должна покрыть также и Гренландию.

За переговоры о соглашении будут отвечать вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф, написал Трамп.

Напомним, 17 января Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

По его словам, с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться 10% тарифом на все товары, экспортируемые в США.

С 1 июня 2026 года тариф будет повышен до 25%, добавил он.