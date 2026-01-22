Европейские страны не могут конфисковать деньги России, так как не находятся с ней в состоянии войны, заявил на форуме в Давосе премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

"Разумеется, мы не можем просто взять и конфисковать чьи-то деньги. Мы не находимся в состоянии войны с Россией, Европа не в состоянии войны с Россией", - сказал он, отметив, что подобных прецедентов не было даже во времена Второй мировой войны.

Евросоюзу удалось согласовать пакет помощи Украине в размере 90 млрд евро, тогда как Киеву требуется 145 млрд евро. Для сравнения: в ЕС заморожено российских активов на 220 млрд евро.

"Европа обязана поддерживать Украину - и мы это сделали. Возможно, мы не всегда принимаем решения быстро, но в итоге результат есть: 90 млрд евро на помощь Украине в этом и следующем году", - сказал он.

Де Вевер напомнил, что решение заблокировать российские активы было принято, чтобы "они не могли использоваться в условиях войны".

Ранее Еврокомиссия рассматривала возможность предоставить Украине кредит за счет российских замороженных активов, значительная часть которых хранится на территории Бельгии в депозитарии Euroclear. Однако Бельгия выступила против этого решения, сославшись на возможные судебные и финансовые издержки в будущем.