Baltijas balss logotype
В третьем квартале дефицит бюджета в Латвии был меньше, чем в среднем по ЕС 0 70

В мире
Дата публикации: 22.01.2026
LETA
Изображение к статье: В третьем квартале дефицит бюджета в Латвии был меньше, чем в среднем по ЕС

Рига, 22 января, ЛЕТА. В третьем квартале прошлого года дефицит бюджета общего правительства по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП) в Латвии был меньше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют опубликованные в четверг департаментом статистики ЕС "Eurostat" последние данные о 26 странах ЕС.

Согласно этим данным, дефицит бюджета Латвии в июле-сентябре составил 3% ВВП.

В третьем квартале дефицит зарегистрирован в 22 странах ЕС, но самым большим он был в Румынии (-7,3% ВВП), за которой следовали Польша (-5,8%), Бельгия (-5,7%), Франция (-5,4%) и Австрия (-4,4%). В Литве дефицит составил 1,8%, а в Эстонии - 1,2%.

Профицит бюджета за этот период зафиксирован в Дании (+3,3% ВВП), Греции (+3,2%), на Кипре (+2,4%) и в Ирландии (+1,2%).

По сравнению со вторым кварталом баланс госбюджета в третьем квартале больше всего ухудшился в Венгрии (-2,6 процентного пункта), Латвии (-2 п. п.), Португалии (-1,6 п. п.) и Германии (-0,8 п. п.).

Баланс бюджета особенно улучшился в Польше (+2,6 п. п.), Болгарии и на Мальте (по +2,2 п. п.), Литве (+1,2 п. п.) и Румынии (+1,1 п. п.). В Эстонии баланс бюджета улучшился на 0,5 п. п..

В третьем квартале сезонно выровненный дефицит общего правительства как в ЕС, так и в еврозоне составил 3,2% ВВП. Во втором квартале в ЕС и еврозоне он составил 2,9% и 2,8% ВВП соответственно.

#финансы #бюджет #ВВП #дефицит #экономика #статистика #политика
