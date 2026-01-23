Финское издание Yle рассказало о случае в шведоязычной школе Сторенген в Эспоо, где украинская девочка отказалась петь ”Калинку” на уроке музыки, но учитель настоял на том, что все должны участвовать в пении. Администрация школы и представители Управления образования заявили, что обучение соответствовало основам учебной программы, но подчеркнули важность гибкости и понимания со стороны учителя в таких ситуациях.

Редакция Yle выяснила, как к элементам русской культуры относятся в разных школах Финляндии. Из 17 школ, случайным образом выбранных из разных уголков страны, только три ответили на вопросы Yle. Кроме того, журналисты связались с издательством Schildts & Söderströms, которое выпустило учебник, используемый в школе Сторенген, а также с Otava — единственным издательством, которое в настоящее время публикует учебники по музыке для общеобразовательных школ.

По мнению Юхани Ювонена, преподавателя музыки из школы Лянси-Пуйо в Куопио, из-за близкого соседства стран в Финляндию просочилось много русских песен. По его словам, их можно услышать не только в школах, но и на радио, так как они стали частью культуры шлягеров (iskelmä): например, переведенные на финский и исполняемые местными музыкантами Uralin pihlaja (”Уральская рябинушка”) и Moskovan valot (”Московские окна”).

Преподаватель подчеркивает, что выступает полностью против действий, которые Россия сейчас ведет как государство.

– Но русская культура не исчезла и никогда не исчезнет из Финляндии. Эти песни здесь поют, и дети любят, когда я играю их на аккордеоне. Это замечательные мелодии, которые с удовольствием поют и украинские дети в моём классе, например, когда я исполняю на чей-то день рождения Minä soitan harmonikkaa (”Я играю на гармошке”) на пианино – им очень нравится.

По словам Ювонена, в подобном свете стоило бы обратить внимание и на американские и израильские песни в образовательной программе, поскольку обе страны тоже проявляли агрессию к другим государствам за последние десятилетия. В то же время он отмечает, что важно рассматривать содержание песен в каждом случае отдельно, так как не все они связаны с политикой.

”Мы уважаем все культуры” Директор школы Мюллюмяки в Лаппеенранта Майя Пасениус отмечает, что обучение ведётся в соответствии с педагогическим планом: дети знакомятся с историей музыки, поют и играют произведения разных жанров и народов мира.

Если задание противоречит ценностям или убеждениям ученика, ему всегда предлагается альтернатива. Директор также подчеркивает, что в Южной Карелии много детей с российскими корнями, и происхождение не должно служить поводом их притеснять.

– Важно помнить, что события в мире не являются виной ни одного ребёнка. Поэтому мы уважаем все культуры. Мы хотим, чтобы каждый мог чувствовать себя в безопасности и что его ценят.

”Учителю важно быть чутким и уметь понимать состояние ученика”

Директор школы Каарисилта в Пори Йоханна Сиитари отмечает, что Россия – сосед Финляндии с богатым культурным наследием. Она отмечает, что быстро меняющаяся политическая ситуация требует от школ гибкости и культурной чувствительности.

– Учителю важно быть чутким и уметь понимать состояние ученика.

По ее словам, в старших классах обсуждают военную историю, что может быть тяжёлой темой даже для финнов. Учительница музыки Мари Гёкчевиран отмечает, что в их школе войну обсуждают, если дети сами затрагивают этот вопрос, а мультикультурная среда делает такие разговоры безопасными.

По её словам, пример толерантности со стороны преподавателя способствует терпимому поведению детей.

– У нас много украинских и российских детей, и они спокойно сидят рядом в классе. Дети довольно терпимы, если взрослые их принимают и помогают.

Издательства несут ответственность за содержание учебников, а преподаватели – за их использование В школе Сторенге в Эспоо использовался старый учебник Da Capo издательства Schildts & Söderström. Исполнительный директор S&S Нильс Сарамо отметил, что серия Da Capo была составлена около 20 лет назад. В ней, среди прочего, есть русская песня ”Калинка”.

– Все учебные материалы отражают свою эпоху и отображают общественный климат того времени. В то время ситуация в мире была иной, нежели сегодня. Это, вероятно, в какой-то степени отразилось на структуре этого учебника. Сегодня выбор, вероятно, был бы несколько другим.

Он добавил, что культура обладает собственной ценностью вне политики, и великие композиторы остаются значимыми даже в напряженные времена.

С 1992 года за содержание учебников отвечают издательства, а не Управление образования, а за выбор и использование учебных материалов в школах – учителя.

В настоящее время учебники музыки для общеобразовательных школ выпускает только издательство Otava, остальные прекратили их выпуск. По словам издательств, это связано с трудностями публикации именно музыкальных учебников: необходимо оплачивать авторские права на композиции для печатных и электронных версий, а музыкальные направления и предпочтения молодёжи меняются так быстро, что экспертные группы не успевают подготовить полностью актуальные издания.

Однако использование старых учебников в школах связано не только с трудностями книгоиздания. Многие школы предпочитают не тратить средства на новые книги, если старые соответствуют программе.

Издательство Otava продолжает выпускать учебные материалы по музыке Saa laulaa!, предназначенные для начальной школы. За последние годы в них не было внесено существенных изменений. По словам Анны-Рееты Сипиля, директора по содержанию учебников для начальных школ, издательство следит за изменениями в обществе и оценивает материалы на основе ценностей, прописанных в учебной программе. Учебные материалы должны отражать изменяющуюся ситуацию и представлять элементы разных культур аналитически и с разных точек зрения, чтобы у детей формировалось более глубокое понимание царящего в мире разнообразия.