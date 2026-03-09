Об этом президент США сообщил после вечернего (по московскому времени) телефонного звонка президенту РФ Владимиру Путину.

Зачем Трамп звонил путину? Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки».

Ушаков сказал, что «Путин высказал Трампу свои соображения по урегулированию иранского конфликта, в том числе по итогам своих бесед с лидерами стран Залива».

Также обсуждались переговоры по завершению войны в Украине. «Путин в разговоре с Трампом отметил успешное продвижение войск РФ, что должно побудить Киев пойти на урегулирование», – заявил помощник президента РФ.

Ранее Киев сообщал, что в последнее время ВСУ отвоевывает у армии РФ больше территории, чем теряет.

По словам Ушакова разговор состоялся по инициативе Трампа. «Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер. Президент США отметил, что такое общение должно осуществляться на регулярной основе, лидеры сообщили, что готовы к этому. Разговор длился около часа», – заявил Ушаков.