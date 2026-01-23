Baltijas balss logotype
Страна ЕС увеличит вложения в энергетику Украины 0 275

В мире
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Страна ЕС увеличит вложения в энергетику Украины
ФОТО: Unsplash

Нидерланды выделят еще 23 миллиона евро на поддержку энергетики Украины.

Нидерланды выделят еще 23 миллиона евро на поддержку энергетики Украины. Об увеличении вложений со ссылкой на заявление кабмина европейской страны сообщили СМИ.

Дополнительные средства направят на приобретение газа за рубежом, срочный ремонт электростанций и поставку энергетического оборудования, в том числе генераторов и кабелей. Приобретать их будут у Нидерландов.

«Таким образом, общий вклад Нидерландов в энергетику (Украины) на 2026 год составит 133 миллиона евро», — пояснили в правительстве.

Осенью 2025 года королевство уже выделило еще 25 миллионов евро на помощь Украине в сфере энергетики. Они добавились к выделенному на 2026 год пакету средств в размере 58 миллионов евро.

Летом 2025-го украинские компании подписали с Нидерландами контракты на производство 600 тысяч дронов совокупной стоимостью около 500 миллионов евро. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс. При этом ранее чиновник объявил, что страны будут совместно работать над современными беспилотниками и ускорением производства успешных прототипов. Предполагалось, что половина из них будет разработана Нидерландами. В марте премьер королевства Дик Схоф анонсировал очередное выделение Украине помощи в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.

#Нидерланды #Украина #инвестиции #финансы #энергетика #технологии #оборона #политика
