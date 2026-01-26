Baltijas balss logotype
Макрон поддержал изъятие 3 учебников, неправильно осветивших войну в Газе

В мире
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Книжки раздора.

Книжки раздора.

«Ревизионизму не место в Республике. Я поручил правительству принять меры».

Французское издательство Hachette объявило об изъятии трех учебных пособий для подготовки к экзамену из своей серии «Objectif bac». На фотографии страницы, вызвавшей скандал и опубликованной в сети X Международной лигой по борьбе с расизмом и антисемитизмом (LICRA), можно прочитать следующую фразу: «В октябре 2023 года, после гибели более 1200 еврейских поселенцев в ходе серии атак ХАМАС, Израиль принимает решение усилить режим экономической блокады и вторгнуться на значительную часть сектора Газа».

Возмущенная использованием слова «поселенцы» для обозначения израильтян и отсутствием определения «террористический» в отношении атак ХАМАС, LICRA осудила «неприемлемую форму легитимации терроризма ХАМАС» и призвала издателя предотвратить «путаницу и ревизионистские уклоны».

Такая формулировка действительно наводит на мысль, что деревни и кибуцы, атакованные ХАМАС и его союзниками 7 октября, являются незаконными поселениями с точки зрения международного права, тем самым приравнивая всю территорию Израиля к колонии. Это фактически означает делегитимацию Израиля в целом, отмечает LICRA.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также осудил эту «нетерпимую» формулировку, которая «искажает факты» о «террористических и антисемитских атаках ХАМАС 7 октября 2023 года» в Израиле. «Ревизионизму не место в Республике. Я поручил правительству принять меры», — написал президент в сети Х. Министр национального образования Эдуар Жеффре также осудил использование этой формулировки, назвав ее «недопустимым» «искажением реальности и посягательством на достоинство жертв терроризма».

Издательство Hachette Livre, привлекшее компанию по антикризисным коммуникациям для урегулирования скандала, заявило в пресс-релизе, что «понимает вызванное возмущение и приносит извинения за ошибочное содержание, присутствующее на одной из страниц этих изданий». Эти извинения были подтверждены Арно Лагардером, генеральным директором издательского дома, который является третьим по величине игроком мирового рынка в своей области.

Кроме того, Hachette объявило о начале «внутреннего расследования (…) с целью установить причины, по которым столь серьезная ошибка оказалась в этих пособиях, предназначенных для подготовки к экзаменам». Со стороны издателя также подчеркивается, что все издания для школьников, включая вспомогательные пособия для повторения материала, пишутся исключительно преподавателями и проходят двойную внутреннюю проверку перед публикацией.

Министерство национального образования Франции, в свою очередь, настаивает на том, что серия «Objectif bac» относится к сфере внешкольного образования и предназначена для повторения материала, а не для работы на уроках. Книги «Objectif bac», вероятно, выпускаются несколько поспешно, предполагают в окружении министра.

#терроризм #Франция #образование #Израиль #антисемитизм #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    26-го января

    Сейчас должен объявиться сионист R,трусливо прячущийся за буковкой и назвать Миллера антисемитом,обвинить его во всех смертных грехах и проорать,что все это брехня и это наговор.😀 Заодно и Главного по Каббале Лайтмана,Израиль,обвинить в том же,который назвал таких как R самой паскудной нацией в мире. А заодно и раввина Кана из США,который заявил,что такие сионисты как R ,,не хотят,чтобы евреи жили в мире с остальными.Им надо стравливать народы,воровать,обдирать людей и все валить на евреев. А раз ББ.лв поддерживает Израиль-сионистов,то R не из евреев... Фашист в истинном обличьи...🔯😈👽

    1
    2
  • A
    Aleks
    26-го января

    Дэвид Миллер,британский академик. Сама идея исламского терроризма была изобретена израильскими интеллектуалами-сионистами при поддержке Нетаньяху ,чтобы оправдать геноцид в Газе...Потом этот распространилось более широко.

    1
    3

