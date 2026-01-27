Если россияне пойдут на Константиновку Донецкой области, то на весь 2026 год они могут с огромными потерями продвигаться в пределах Краматорско-Славянской агломерации, застряв там. Об этом сказал в эфире "Radio NV" ветеран АТО и военный обозреватель Евгений Дикий.

По его словам, в зависимости от наших действий, концентрации сил, Украина может добиться перелома в этой войне в свою пользу.

Он отмечает, что раньше Константиновка считалась мощным тыловым хабом, а сегодня враг уже в 10 км от города, который достает вражеская артиллерия, а дроны летают уже между домами.

"Вот весь 2026-й год они могут так медленно, метр за метром с огромными потерями продвигаться в пределах этой агломерации. Мы можем и, по моему мнению, должны ее держать. Там очень неплохие оборонительные позиции".

При этом добавил, что эти города могут быть принесены в жертву, потому что придется воевать за каждый метр, а враг уничтожает все на своем пути.

"Мы признаем, что весь этот год мы будем там воевать и фактически в ходе этих боев эта агломерация будет абсолютно непригодной для жизни. Но мы тем самым можем выиграть практически полный год", - добавил он.

По его словам, важно, чтобы мы использовали это время на мобилизацию, на реорганизацию управления армией, на массовое производство всего, чего нам не хватает, на мощную кампанию дипстрайков по России.

"Ну, в таком случае жертва этой агломерации может привести к перелому в войне. Эта агломерация может стать последним, за что россияне будут воевать на нашей территории. Но это не в том случае, если мы просто будем смотреть, как там происходят затяжные бои, а здесь в тылу ни черта не будем делать", - сказал аналитик.

Константиновка — город в Украине, административный центр Константиновской городской общины Краматорского района Донецкой области. До 2020 года являлась административным центром бывшего Константиновского района. Седьмой по площади и численности населения город (78 179 человек на начало 2022 года) Донецкой области. Константиновка считается столицей стекольной промышленности Украины. Вместе с соседними городами образует Краматорско-Константиновскую агломерацию. Является одним из крупнейших индустриальных центров востока Украины с развитой чёрной и цветной металлургией, стекольной, химической и строительной промышленностью, а также важным транзитным железнодорожным узлом. В 2025 году Константиновка получила почётное звание «Город-герой Украины».