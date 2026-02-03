Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отверг обвинения России в реваншизме, которые Москва выдвинула в ответ на поддержку Берлином Украины.

Об этом Вадефуль заявил во вторник, 3 февраля, на встрече с новозеландским коллегой Уинстоном Питерсом в городе Кэрикери, сообщает DW.

Как отметил глава немецкого внешнеполитического ведомства, подобные обвинения – "это дешевая попытка России отвлечь внимание". Он подчеркнул, что у Германии "нет вообще никаких проблем с критическим осмыслением собственного прошлого".

В Германии до сих пор благодарны СССР и чтят жертвенность советских граждан. "Мы знаем, что были освобождены от нацистского режима, в том числе ценой жертв в Советском Союзе, и это были и жертвы из Украины, а также других народов Советского Союза", – отметил глава немецкого МИД.

В Германии эту историческую истину не ставят под сомнение, добавил он.

Накануне российский МИД обвинил власти ФРГ в одержимости реваншем за прежние поражения и попытке забыть процесс исторического примирения народов России и Германии, указав при этом на поражение нацистской Германии во Второй мировой войне.

В российском МИД среди прочего заявили о поставках Украине немецкой военной техники, вооружения и боеприпасов, которыми через 80 лет после Великой Отечественной войны снова ведется огонь по российской территории.