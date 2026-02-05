Участники опроса IU Internationale Hochschule в большинстве своем считают, что 48-часовая рабочая неделя негативно отразилась бы на их жизни и здоровье.

Значительное большинство населения Германии не готово переходить на 48-часовую рабочую неделю. Таковы результаты репрезентативного опроса Международного университета (IU Internationale Hochschule), обнародованные в четверг, 5 февраля, пишет DW.

По этим данным, 73,5% опрошенных считают, что работа по 48 часов в неделю "негативно" или "очень негативно" отразилась бы на их жизни. Аргументировали это респонденты, в том числе, мнением, что в данном случае у них осталось бы слишком мало времени для семьи, друзей, хобби или занятий спортом. Кроме того, выражались опасения в ухудшении физического или психического здоровья.

Предпочтительная модель занятости: полный рабочий день

В то же время предпочтительной моделью работы оказалась занятость на полный рабочий день, или на 35-40 часов в неделю. 44,7% опрошенных указали, что именно такая занятость лучше всего подходит к их жизненной ситуации. Следующей по популярности является неделя из четырех рабочих дней, или 32 часов при сохранении полной зарплаты (33,9%). Классическую модель частичной занятости с менее чем 35 часами в неделю предпочитают 18,5% респондентов.

В последние недели в Германии шла дискуссия о возможности увеличить продолжительность рабочей недели, а также о предоставлении законом права на частичную занятость. В настоящее время немецкий закон о продолжительности работы допускает максимальное рабочее время в 48 часов за шесть дней в неделю.

По данным Федерального статистического ведомства, в 2024 году средняя продолжительность рабочего времени за неделю у жителей Германии составляла 34,3 часа.

"Требование работать дольше - недальновидно"

Эксперт по вопросам труда из Международного университета Мальте Мартенсен (Malte Martensen), комментируя результаты исследования, выразил удивление тем, как сильно расходится мнение жителей страны с выражаемым в политическом дискурсе. "Во времена кризисов рефлекторно ищут простые ответы на сложные экономические вопросы. Однако говорить, что людям просто нужно больше работать, - недальновидно", - констатирует он.

В этой связи Мартенсен напоминает, что в Германии до сих пор существуют проблемы с детсадами и организацией ухода за пожилыми или немощными людьми, в связи с чем более длительная работа просто не совместима с реалиями повседневной жизни.