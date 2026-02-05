Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах, соглашаться на временные решения, а затем пытаться урегулировать ситуацию дипломатическим путём, заявил в интервью агентству LETA командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) Каспарс Пуданc, пишет ЛЕТА.

Говоря о способности Украины противостоять агрессору, Пуданc отметил, что её устойчивость зависит от поддержки западных стран, поэтому её необходимо продолжать. В то же время он указал, что западные государства "не могут предоставить людей", и самой Украине придётся принимать "болезненные решения" о мобилизации и мотивации дополнительных сил.

По словам Пуданса, западные страны должны демонстрировать поддержку и оказывать физическую помощь, чтобы у Украины было вооружение, способное наносить потери противнику. Многое в обеспечении вооружением делают и сами украинцы, но для этого также нужны комплектующие, предоставляемые Западом, добавил командующий НВС.

"То, что мы сейчас слышим в связи с мирными переговорами, свидетельствует о том, что достижение перемирия соответствует интересам Украины, чтобы не затягивать войну. К сожалению, надо понимать, что Украине, возможно, придётся пойти на уступки, согласиться на временные решения, а затем пытаться разрешить ситуацию дипломатически. Надеемся, что Россия тоже с этим согласится", — подчеркнул Пуданc.

Он выразил мнение, что определённый оптимизм вселяют сообщения о том, что ресурсы России в какой-то момент могут иссякнуть.

"Россия заговорит об этом только тогда, когда станет видно, что общество может в какой-то момент изменить позицию и начать протестовать", — предположил командующий НВС.

Комментируя тот факт, что война в Украине длится уже дольше, чем так называемая Великая Отечественная война, о которой говорила советская пропаганда, и что российское общество готово терпеть такие потери, Пуданc сказал, что, видимо, это часть национальной идентичности.

Об этом также говорили латвийские исследователи из Академии обороны, отметил он. В частности, Пуданc сослался на теорию исследователя в сфере безопасности Тома Ростока о "стратегии страдания" среди населения России.

"Если посмотреть, так оно и есть. Это было видно во время так называемой Великой Отечественной войны в годы Второй мировой. Человек для них ничего не значит, они готовы терпеть и сносить. Крестьяне были готовы сносить то, что делал их царь и вождь. Похоже, это не изменилось — они готовы терпеть и сейчас. Это основывается на образовании, истории, традициях. Возможно, это воспринимается как их судьба, как их призвание — страдать", — выразил мнение Пуданc.

Говоря о причинах и силах, которые могли бы свергнуть российского диктатора Владимира Путина, Пуданc коротко ответил, что это может сделать только сам народ России.

"Конечно, есть много вещей, которых мы не видим. Может быть, где-то что-то происходит, но, к сожалению, у России есть большие возможности быстро это подавить. Так было и в советское время, так же было и в случае с подводной лодкой 'Курск'", — подчеркнул Пуданc.