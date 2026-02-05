Baltijas balss logotype
Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc 5 1088

В мире
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
ФОТО: пресс-фото

Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах, соглашаться на временные решения, а затем пытаться урегулировать ситуацию дипломатическим путём, заявил в интервью агентству LETA командующий Национальными вооружёнными силами (НВС) Каспарс Пуданc, пишет ЛЕТА.

Говоря о способности Украины противостоять агрессору, Пуданc отметил, что её устойчивость зависит от поддержки западных стран, поэтому её необходимо продолжать. В то же время он указал, что западные государства "не могут предоставить людей", и самой Украине придётся принимать "болезненные решения" о мобилизации и мотивации дополнительных сил.

По словам Пуданса, западные страны должны демонстрировать поддержку и оказывать физическую помощь, чтобы у Украины было вооружение, способное наносить потери противнику. Многое в обеспечении вооружением делают и сами украинцы, но для этого также нужны комплектующие, предоставляемые Западом, добавил командующий НВС.

"То, что мы сейчас слышим в связи с мирными переговорами, свидетельствует о том, что достижение перемирия соответствует интересам Украины, чтобы не затягивать войну. К сожалению, надо понимать, что Украине, возможно, придётся пойти на уступки, согласиться на временные решения, а затем пытаться разрешить ситуацию дипломатически. Надеемся, что Россия тоже с этим согласится", — подчеркнул Пуданc.

Он выразил мнение, что определённый оптимизм вселяют сообщения о том, что ресурсы России в какой-то момент могут иссякнуть.

"Россия заговорит об этом только тогда, когда станет видно, что общество может в какой-то момент изменить позицию и начать протестовать", — предположил командующий НВС.

Комментируя тот факт, что война в Украине длится уже дольше, чем так называемая Великая Отечественная война, о которой говорила советская пропаганда, и что российское общество готово терпеть такие потери, Пуданc сказал, что, видимо, это часть национальной идентичности.

Об этом также говорили латвийские исследователи из Академии обороны, отметил он. В частности, Пуданc сослался на теорию исследователя в сфере безопасности Тома Ростока о "стратегии страдания" среди населения России.

"Если посмотреть, так оно и есть. Это было видно во время так называемой Великой Отечественной войны в годы Второй мировой. Человек для них ничего не значит, они готовы терпеть и сносить. Крестьяне были готовы сносить то, что делал их царь и вождь. Похоже, это не изменилось — они готовы терпеть и сейчас. Это основывается на образовании, истории, традициях. Возможно, это воспринимается как их судьба, как их призвание — страдать", — выразил мнение Пуданc.

Говоря о причинах и силах, которые могли бы свергнуть российского диктатора Владимира Путина, Пуданc коротко ответил, что это может сделать только сам народ России.

"Конечно, есть много вещей, которых мы не видим. Может быть, где-то что-то происходит, но, к сожалению, у России есть большие возможности быстро это подавить. Так было и в советское время, так же было и в случае с подводной лодкой 'Курск'", — подчеркнул Пуданc.

#вооружение #Украина #дипломатия #мирные переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • ТТ
    Тим Тим
    5-го февраля

    А, что жители Латвии при этом режиме не всë терпят и сносят, боясь высказать что то против правительства и не рискуя при этом попасть в СГБ и быть обьявленным сторонником Путина.

    9
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    5-го февраля

    Г-н Пуданс, последнее время, столько и такой фигни городит, что появляется подозрение, а не намылился ли он в политику.

    8
    0
  • Д
    Дед
    5-го февраля

    Каждый день, пока правители переговариваются и выторговывают для себя условия сдачи, гибнут сотни солдат. с двух сторон.

    20
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Дед
    5-го февраля

    А разве солдат не для этого предназначен?

    1
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го февраля

    Только настоящий мазохист может получать удовольствие от столь извращенного мыслительного процесса, который протекает в голове этого господина.Плюс повторение известных тупых мантр типа "скоро у России кончатся ресурсы". В сумме создаёт впечатление феерического идиотизма.

    Интересно, этот Пуданс не пишет комментарии в ВВ под никам Тсич или Добрый? :)

    35
    1
