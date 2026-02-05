Baltijas balss logotype
В Нигерии боевики убили 162 человека при нападениях на два села 0 155

В мире
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Нигерии боевики убили 162 человека при нападениях на два села

Вооружённые исламистские боевики в результате нападений на два села на западе Нигерии убили по меньшей мере 162 человека, сообщил в среду депутат парламента, представляющий этот регион, пишет LETA со ссылкой на AP.

Нападения на сёла Воро и Нуку в штате Квара произошли во вторник вечером, сообщил депутат Мохаммед Омар Био.

По его словам, за атаками стоит вооружённая группировка «Лакурава», связанная с джихадистской организацией «Исламское государство». Однако ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападения.

Секретарь Красного Креста в штате Квара Айодеджи Эммануэль Баабаомо сообщил, что его организация не смогла добраться до пострадавших общин, в которых были «убиты десятки людей», поскольку те находятся в отдалённом районе неподалёку от границы с Бенином.

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что боевики убили более 170 человек, разрушили дома и разграбили магазины. Отмечается, что на протяжении более пяти месяцев боевики рассылали жителям этих сёл «предупредительные» письма.

Губернатор штата Квара Абдулрахман Абдулазак назвал эти нападения «трусливым проявлением недовольства террористических ячеек» в ответ на военные операции против вооружённых экстремистов в этом штате.

В другом нападении, также во вторник, неизвестные боевики убили по меньшей мере 13 человек в селе Дома штата Кацину. Ответственность за это нападение также никто не взял.

На прошлой неделе исламистская группировка Боко Харам убила по меньшей мере 36 человек при нападении на строительную площадку и военную базу на северо-востоке страны.

#терроризм #Нигерия
