Президент США Дональд Трамп объявил о запуске правительственного сайта под названием TrumpRx, благодаря которому американцы смогут покупать лекарства по более доступным ценам. Об этом сообщает агентство dpa в пятницу, 6 февраля, пишет DW.

Уточняется, что лекарства не будут продаваться непосредственно на сайте, однако там пользователи смогут найти медикаменты, отпускающиеся по рецепту, и узнать, сколько можно сэкономить при покупке. Чтобы приобрести лекарство именно по этой цене, нужно будет скачать купон и предъявить его в одной из аптек-партнеров. Альтернативно портал указывает на возможность купить нужное лекарство непосредственно у производителя.

По данным dpa, на момент запуска сайта там можно было найти около 40 медикаментов, в том числе препараты для похудения. Журналисты, однако, не уверены, что потребители действительно смогут получить столь существенные скидки, как те, что обещает Дональд Трамп. Между тем целый ряд фармацевтических концернов США уже согласились предлагать свою продукцию через сайт TrumpRx со скидкой.

Высокая стоимость жизни в США

США считаются одним из самых дорогих рынков по продаже лекарств. В странах Европы и Азии регулирование рынка, как правило, строже и существуют договоренности о максимальных ценах.

В США уже давно ведется дискуссия о высокой стоимости жизни. При этом цена на лекарства - лишь один из аспектов этой проблемы. На этом фоне Трампа нередко критикуют за то, что он слишком много занимается внешней политикой и мало внимания уделяет внутренним проблемам американцев.