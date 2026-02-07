Baltijas balss logotype
Япония решила заключить мирный договор с Россией 0 489

В мире
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Япония решила заключить мирный договор с Россией
ФОТО: Youtube

Такаити: Япония намерена решить вопрос северных островов и заключить мир с РФ.

Япония намерена решить вопрос территориальной принадлежности Курильских островов и заключить мирный договор с РФ. Об этом решении заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

На 45-м «Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий» политик признала, что текущие отношения Токио и Москвы тяжелые, однако ряд вопросов между странами остается нерешенным.

«Прошло 80 лет после войны, но и сейчас территориальный вопрос с Россией не решен, мирный договор не заключен. Это по-настоящему обидно и вызывает сожаление. Правительство тяжело воспринимает эту ситуацию», — пояснила она.

В 2024 году правительство Японии назвало Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией. В докладе японского МИД подчеркивалось, что наибольшую озабоченность в двусторонних отношениях вызывает «вопрос северных территорий».

Экс-премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по статусу Южных Курильских островов. Впервые за семь лет в стране заявили о планах закрепить «принадлежность» островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи за Токио.

#Япония #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
