Все АЭС на Украине остановили генерацию электроэнергии 0 709

В мире
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Все АЭС на Украине остановили генерацию электроэнергии
ФОТО: Global Look Press

«Укрэнерго» заявило об остановке генерации электроэнергии всеми украинскими АЭС. Это произошло из-за обстрелов захватнических сил России.

Все атомные электростанции (АЭС) на подконтрольных Украине территориях вынуждены были остановить генерацию электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены», — говорится в сообщении.

В компании сообщили об ударах по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности атомных энергоблоков, а также о существенном увеличении дефицита мощности. В результате во всех регионах Украины вынужденно увеличивается продолжительность почасовых отключений.

В «Укрэнерго» отметили, что начали восстановительные работы на поврежденных энергообъектах.

Читайте нас также:
#Украина #АЭС #энергетика #безопасность #обстрелы #электроэнергия #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео