«Укрэнерго» заявило об остановке генерации электроэнергии всеми украинскими АЭС. Это произошло из-за обстрелов захватнических сил России.

Все атомные электростанции (АЭС) на подконтрольных Украине территориях вынуждены были остановить генерацию электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены», — говорится в сообщении.

В компании сообщили об ударах по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности атомных энергоблоков, а также о существенном увеличении дефицита мощности. В результате во всех регионах Украины вынужденно увеличивается продолжительность почасовых отключений.

В «Укрэнерго» отметили, что начали восстановительные работы на поврежденных энергообъектах.