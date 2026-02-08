Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в 2022 году было возможно заключить мир между Украиной и Россией, но этот шанс сорвал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Соответствующее заявление он сделал в эфире TN.cz.

По словам Бабиша, Украина и Россия были максимально близки к заключению мирного соглашения в апреле 2022 года. Он считает, что этот процесс был сорван после вмешательства Запада.

Чешский премьер отметил, что возможность заключить мир была упущена после визита Бориса Джонсона в Украину, в результате чего шанс на быстрое завершение войны был потерян.

Бабиш также выразил уверенность, что сейчас европейские страны не могут самостоятельно остановить войну в Украине, поскольку ключевой фигурой в возможности достижения мира остается президент США Дональд Трамп.

"Переговоры интенсивные. Создается впечатление, что они приближаются к какому-то долгосрочному решению — прекращению войны и созданию стабильных гарантий безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Дональда Трампа", — отметил Бабиш.

Он призвал европейских лидеров возобновить прямые переговоры с Москвой. По его словам, за стол переговоров могли бы сесть канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.