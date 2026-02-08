Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бабиш: Джонсон сорвал шанс на мир между Украиной и РФ в 2022 году 0 403

В мире
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бабиш: Джонсон сорвал шанс на мир между Украиной и РФ в 2022 году
ФОТО: Instagram

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в 2022 году было возможно заключить мир между Украиной и Россией, но этот шанс сорвал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Соответствующее заявление он сделал в эфире TN.cz.

По словам Бабиша, Украина и Россия были максимально близки к заключению мирного соглашения в апреле 2022 года. Он считает, что этот процесс был сорван после вмешательства Запада.

Чешский премьер отметил, что возможность заключить мир была упущена после визита Бориса Джонсона в Украину, в результате чего шанс на быстрое завершение войны был потерян.

Бабиш также выразил уверенность, что сейчас европейские страны не могут самостоятельно остановить войну в Украине, поскольку ключевой фигурой в возможности достижения мира остается президент США Дональд Трамп.

"Переговоры интенсивные. Создается впечатление, что они приближаются к какому-то долгосрочному решению — прекращению войны и созданию стабильных гарантий безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Дональда Трампа", — отметил Бабиш.

Он призвал европейских лидеров возобновить прямые переговоры с Москвой. По его словам, за стол переговоров могли бы сесть канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Читайте нас также:
#Украина #Чехия #Дональд Трамп #Европа #Борис Джонсон #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стало известно имя «серого кардинала» в администрации США
Изображение к статье: В США объяснили появление 105 танков в Литве у границ России
Изображение к статье: Войско Польское привыкло опираться на свою мощь.
Изображение к статье: США помогут свергнуть правительство Кубы уже в 2026 году - СМИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео