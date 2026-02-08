Baltijas balss logotype
Ремни безопасности - отстегнуть! По ледовой дороге Хийумаа - Сааремаа разрешено движение

В мире
Дата публикации: 08.02.2026
BNS
Изображение к статье: Ремни безопасности - отстегнуть! По ледовой дороге Хийумаа - Сааремаа разрешено движение

В субботу в 9 часов утра между эстонскими стровами Хийумаа и Сааремаа открылась первая в этом году ледовая дорога для транспортных средств массой до 2,5 тонны.

Ледовая дорога протяженностью 17 километров между Тяркма и Трийги открыта только в светлое время суток — с 8:30 до 17:00, последний выезд на лед разрешен в 16:30. На трассе есть неровности, а в конце второго километра через трещину во льду проложен ледовый мост.

Для того чтобы ледовая дорога оставалась открытой, необходимо строго соблюдать установленные знаки и правила движения. Трасса открыта только в светлое время суток, и при видимости менее 300 метров движение закрывается. Рекомендуемая скорость движения — до 25 км/ч или от 40 до 70 км/ч, поскольку в диапазоне 25–40 км/ч автомобиль может вызвать резонансную волну, способствующую разрушению льда.

Выезжать на ледовую дорогу можно только в обозначенных местах, при этом интервал между выезжающими автомобилями должен быть не менее двух минут. Дистанция до впереди идущего транспортного средства — не менее 250 метров. Обгон и двустороннее движение на одной полосе запрещены. Съезжать с обозначенной трассы нельзя.

Ремни безопасности необходимо отстегнуть и убедиться, что двери автомобиля легко открываются. Неровные участки следует проезжать как можно медленнее. На ледовой дороге запрещено останавливаться, превышать скорость, а также передвигаться в условиях метели, тумана или в темное время суток.

Перед выездом на лед рекомендуется сохранить номер дежурной службы, указанный на информационном щите на берегу, чтобы при необходимости быстро вызвать помощь. При изменении погодных условий трасса может быть экстренно закрыта, а за текущим состоянием ледовых дорог можно следить на портале TarkTee.

Департамент транспорта обращает внимание водителей на то, что выезд на ледовые дороги до их официального открытия опасен для жизни. Все выезды на лед и съезды с него необходимо регистрировать на кордоне Мехикоорма.

#Эстония #погода #транспорт #безопасность #автомобили #правила #дорожное движение
