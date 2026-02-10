Baltijas balss logotype
Британские военные готовятся к войне с Россией 1 1091

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Британские военные готовятся к войне с Россией
ФОТО: Global Look Press

Британские военные готовятся к войне с Россией на полигоне, имитирующем зону боевых действий на Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

«Солдаты крупнейшего пехотного полка британской армии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в Великобритании полигоне, предназначенном для воссоздания зоны конфликта по образцу Украины», — утверждается в публикации.

Учения прошли на уникальном объекте Министерства обороны в Коупхилл-Даун. Полигон воссоздает пейзаж небольшого разрушенного города с малоэтажной застройкой и сгоревшей техникой. Военнослужащим поставили задачу разгромить «вражеские силы», скрывающиеся в трех зданиях на территории объекта.

Учения проходили за несколько дней до отправки новобранцев на учебный полигон НАТО в Германии, где им предстояло провести месяц, готовясь к боевым действиям в Восточной Европе.

#НАТО #Украина #геополитика #Британия #оборона #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ТТ
    Тим Тим
    10-го февраля

    Интересно, а англы подсчитали, сколько нужно Орешников с ядерной боеголовкой для их острова?

    22
    1

