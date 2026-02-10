Baltijas balss logotype
Москве дадут по рукам: США выделят Армении девять миллиардов долларов с целью отказа от атома из России 2 689

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Москве дадут по рукам: США выделят Армении девять миллиардов долларов с целью отказа от атома из России
ФОТО: Global Look Press

США выделят Армении девять миллиардов долларов, чтобы помочь ей отказаться от ядерной энергетики России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Ереване подписал с властями Армении соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики, сообщает Bloomberg 9 февраля, цитирует "Медуза".

Соглашение позволяет американским компаниям экспортировать в Армению ядерные технологии, а также топливо и услуги. Кроме того, компании из США смогут участвовать в конкурсе по замене Армянской АЭС, которая обеспечивает около 40% электроэнергии страны, на малые модульные реакторы.

Вэнс пообещал, что Армения в два этапа получит инвестиции на девять миллиардов долларов, сообщает армянское агентство «Арка». Это позволит Армении отказаться от российской ядерной энергетики, пишет Bloomberg.

Перед визитом Вэнса в Ереван представители Армении встречались с руководством «Росатома». Российская госкорпорация пообещала Армении «всестороннее сотрудничество».

Армения решила больше сотрудничать с США и Евросоюзом после того, как Россия фактически отказалась поддержать Ереван в его конфликте с Баку. В 2025 году парламент Армении принял закон о начале вступления страны в ЕС. Тогда же Армения подписала Хартию о стратегическом партнерстве с США. В последние годы в России неоднократно критиковали власти Армении.

#США #Армения #инвестиции #энергетика #Росатом #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ТТ
    Тим Тим
    10-го февраля

    Для того, чтобы реакторы, построенные по технологиям СССР и РФ работали на уране из США, армянам придëтся произвести процесс конверсии и обогащения, а также изготовление топливных сборок, соответствующих конкретному типу реактора. Т.е.Трамп даëт деньги на покупку Российского урана у СЩА, который до сих пор к ним экспортирует РФ в больших обьëмах.Это как с нефтью для ЕС из США. Хороче,бизнес и ничего личного.

    17
    1
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    10-го февраля

    Армяне сдали азерам Карабах, но виновата Россия.

    20
    1

