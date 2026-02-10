США выделят Армении девять миллиардов долларов, чтобы помочь ей отказаться от ядерной энергетики России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Ереване подписал с властями Армении соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики, сообщает Bloomberg 9 февраля, цитирует "Медуза".

Соглашение позволяет американским компаниям экспортировать в Армению ядерные технологии, а также топливо и услуги. Кроме того, компании из США смогут участвовать в конкурсе по замене Армянской АЭС, которая обеспечивает около 40% электроэнергии страны, на малые модульные реакторы.

Вэнс пообещал, что Армения в два этапа получит инвестиции на девять миллиардов долларов, сообщает армянское агентство «Арка». Это позволит Армении отказаться от российской ядерной энергетики, пишет Bloomberg.

Перед визитом Вэнса в Ереван представители Армении встречались с руководством «Росатома». Российская госкорпорация пообещала Армении «всестороннее сотрудничество».

Армения решила больше сотрудничать с США и Евросоюзом после того, как Россия фактически отказалась поддержать Ереван в его конфликте с Баку. В 2025 году парламент Армении принял закон о начале вступления страны в ЕС. Тогда же Армения подписала Хартию о стратегическом партнерстве с США. В последние годы в России неоднократно критиковали власти Армении.