Партия премьер-министра Японии Такаити получила супербольшинство в нижней палате парламента 0 200

Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
x.com/takaichi_sanae

x.com/takaichi_sanae

ФОТО: пресс-фото

Консервативная Либерально-демократическая партия (ЛДП), возглавляемая премьер-министром Японии Санаэ Такаити, получила две трети мест на досрочных выборах в нижнюю палату парламента, состоявшихся в воскресенье, свидетельствуют официальные результаты, опубликованные во вторник, пишет LETA со ссылкой на AFP.

ЛДП получила 315 мест в нижней палате, где всего 465 депутатов. В предыдущем созыве у ЛДП было 198 мест, тогда как для абсолютного большинства необходимо 233 мандата.

Партнёр ЛДП по коалиции — консервативная партия "Исин" (Партия инноваций Японии) — получила 36 мест, таким образом правящая коалиция будет контролировать 351 место в нижней палате парламента. Ранее у "Исин" было 34 места.

Антииммигрантская правая популистская партия "Сансэйто" увеличила своё представительство с двух до 15 мест.

Центристский реформаторский альянс, образованный Конституционно-демократической партией и бывшим партнёром ЛДП — Партией чистой политики ("Комэйто"), потерпел тяжёлое поражение, сократив число своих депутатов со 167 до 49.

Большинство в две трети мест позволяет правительству игнорировать решения верхней палаты парламента, где у правящей коалиции меньшинство.

Это также даёт Такаити возможность попытаться изменить конституцию, о чём она уже заявляла.

"Это начало трудной задачи — сделать Японию сильнее и богаче", — сказала 64-летняя Такаити в понедельник на пресс-конференции.

"Мы считаем, что общество проявило понимание и поддержку нашим призывам к срочным политическим переменам", — заявила премьер-министр.

В октябре Такаити стала первой женщиной на посту премьер-министра Японии. В середине января она объявила о досрочных выборах в нижнюю палату парламента, рассчитывая использовать высокий уровень поддержки правительства для получения более сильного мандата.

Хотя Такаити стала первой женщиной на высшем посту в стране, она не проявила заинтересованности в расширении роли женщин в японской политике, где доминируют мужчины. Число женщин в нижней палате парламента сократилось с 73 до 68.

#выборы #Япония #коалиция #конституция #парламент #демократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
