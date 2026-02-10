Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать открытие нового моста между США и Канадой, обвинив правительство Канады в отсутствии справедливости и уважения, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"Я не позволю открыть этот мост, пока Соединённые Штаты не получат полную компенсацию за всё, что мы им дали, а также, что немаловажно, пока Канада не начнёт относиться к Соединённым Штатам честно и с тем уважением, которого мы заслуживаем", — заявил Трамп в понедельник на своей платформе Truth Social.

Он также потребовал, чтобы не менее 50% международного моста имени Горди Хоу через реку Детройт принадлежали США, добавив, что переговоры об этом начнутся немедленно.

Мост соединяет город Виндзор в канадской провинции Онтарио с Детройтом в штате Мичиган (США) и предназначен для автомобильного движения по шести полосам, а также для пешеходов и велосипедистов. Его открытие запланировано на этот год, и канадские официальные лица подчеркивают, что мост будет способствовать торговле между соседними странами.

Трамп раскритиковал Канаду за то, что при строительстве моста не использовались товары, произведённые в США, например, американская сталь. Президент США неоднократно выражал желание сделать Канаду 51-м штатом США и недавно пригрозил ввести 100% таможенные пошлины на все канадские товары, если страна заключит торговое соглашение с Китаем.