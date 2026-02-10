Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп грозит заблокировать открытие нового моста между США и Канадой 0 167

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп грозит заблокировать открытие нового моста между США и Канадой
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать открытие нового моста между США и Канадой, обвинив правительство Канады в отсутствии справедливости и уважения, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"Я не позволю открыть этот мост, пока Соединённые Штаты не получат полную компенсацию за всё, что мы им дали, а также, что немаловажно, пока Канада не начнёт относиться к Соединённым Штатам честно и с тем уважением, которого мы заслуживаем", — заявил Трамп в понедельник на своей платформе Truth Social.

Он также потребовал, чтобы не менее 50% международного моста имени Горди Хоу через реку Детройт принадлежали США, добавив, что переговоры об этом начнутся немедленно.

Мост соединяет город Виндзор в канадской провинции Онтарио с Детройтом в штате Мичиган (США) и предназначен для автомобильного движения по шести полосам, а также для пешеходов и велосипедистов. Его открытие запланировано на этот год, и канадские официальные лица подчеркивают, что мост будет способствовать торговле между соседними странами.

Трамп раскритиковал Канаду за то, что при строительстве моста не использовались товары, произведённые в США, например, американская сталь. Президент США неоднократно выражал желание сделать Канаду 51-м штатом США и недавно пригрозил ввести 100% таможенные пошлины на все канадские товары, если страна заключит торговое соглашение с Китаем.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #торговля #Канада #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс. Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео