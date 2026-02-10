Baltijas balss logotype
В России доносительство на сограждан достигло уровня коммунистического режима 3 284

В мире
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В России доносительство на сограждан достигло уровня коммунистического режима
ФОТО: Youtube

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в прошлом году получила почти 150 000 звонков с жалобами на сограждан, сообщила во вторник ФСБ, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Критики отмечают, что столь высокий уровень доносительства не наблюдался со времён коммунистического режима.

ФСБ, созданная на базе Комитета государственной безопасности СССР (КГБ), утверждает, что по результатам этих сообщений 18 человек были привлечены к уголовной ответственности за «терроризм или саботаж в интересах Украины», за что им грозят многолетние тюремные сроки. По данным ФСБ, задержанные «поджигали объекты транспортной и иной инфраструктуры».

В прошлом году на горячую линию ФСБ поступило 68 785 звонков, ещё 77 772 звонка приняли региональные подразделения службы.

Почти 16 000 сообщений содержали «информацию, имеющую значение для расследования», утверждает ФСБ, добавляя, что также было возбуждено 20 уголовных дел за заведомо ложные сообщения.

С момента повторного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в стране усилены репрессии против оппозиции, а любая критика войны фактически не допускается. Людям, осмелившимся критиковать официальную политику, предъявляют обвинения в оправдании терроризма, дискредитации армии или распространении ложной информации о вооружённых силах.

#терроризм #Украина #свобода слова #ФСБ #репрессии #критика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    10-го февраля

    К зеркалу подойдитеи увидите монстра. Гапоненко, Росликов, Алексееву вообще три патрона в люстру засунули.

    4
    3
  • З
    Злой
    10-го февраля

    У нас гораздо больше стукачество развито- дети на переменах не на том языке говорят, салют пускают не в 12 часов , водитель автобуса радио не на том языке слушает.....и т.д., это в сознании навсегда

    12
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    10-го февраля

    Кто определил этот уровень? Сказочники из редакции ББ?

    11
    1
Читать все комментарии

