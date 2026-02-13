Глава МИД Британии Иветт Купер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвала продолжить усиление давления на Россию.

«Нам нужно продолжать усиливать экономическое давление на Россию, в том числе ужесточать давление на нефтегазовую отрасль, на российский теневой флот, поддерживать экономическое давление дополнительными санкциями», — призвала Купер.

Также глава МИД Британии заявила о необходимости предоставить Украине многоуровневые гарантии безопасности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам фон дер Ляйен, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.