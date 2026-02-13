Baltijas balss logotype
Глава МИД Британии призвала сильнее надавить на Россию

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава МИД Британии призвала сильнее надавить на Россию
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД Британии Купер призвала продолжить усиление давления на Россию.

Глава МИД Британии Иветт Купер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвала продолжить усиление давления на Россию.

«Нам нужно продолжать усиливать экономическое давление на Россию, в том числе ужесточать давление на нефтегазовую отрасль, на российский теневой флот, поддерживать экономическое давление дополнительными санкциями», — призвала Купер.

Также глава МИД Британии заявила о необходимости предоставить Украине многоуровневые гарантии безопасности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам фон дер Ляйен, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.

Читайте нас также:
#Украина #санкции #безопасность #Британия #экономика #Россия #политика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

