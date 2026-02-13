В порту Александрии повредили оборудование для строящейся атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа». Нештатная ситуация произошла во время выгрузки.

«В настоящий момент преждевременно делать окончательные выводы о характере повреждений и технических причинах случившегося. В установленном порядке сформирована комиссия по оценке последствий инцидента с участием представителей завода, генерального подрядчика, египетского заказчика», — пишут СМИ по ссылкой на "Росатом".

Поврежденное оборудование не было частью реактора и предназначалось для неатомного контура станции. Также сообщается, что в результате аварийной ситуации один человек получил несовместимые с жизнью травмы и умер.

«Эд-Дабаа» — первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена «Росатомом» в провинции Матрух на берегу Средиземного моря. В строительстве участвуют более 10 тысяч российских и 15 тысяч египетских специалистов. В 2024 году президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттахом Ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС.