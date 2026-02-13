Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, который создаст механизм изъятия из оборота издательской продукции из России, а также продукции, изготовленной на русском языке. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная.

"Есть закон об издательском деле, который запрещает распространение продукции четырех видов: пропагандирующей войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывающей оккупацию украинских территорий, создающей положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержащей антиукраинские смыслы. То есть на уровне закона это в общих чертах заложено", – сказала Бережная.

Она отметила, что сейчас Госкомтелерадио работает над постановлением, которое должно создать соответствующий механизм в Украине.

"Мы координируемся с Госкомтелерадио, учитывая, что это касается издательского дела, и будем поддерживать это постановление, чтобы принять его в правительстве как можно быстрее", - добавила Бережная.

На вопрос, есть ли необходимость и возможность полного запрета в Украине печати и распространения печатной продукции на русском языке, вице-премьер отметила, что упомянутый ранее проект постановления, который готовит Госкомтелерадио, будет включать "и русскую, и русскоязычную книгу". По ее словам, работа над этим механизмом активизировалась после того, как соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов.