Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Украине планируют полностью запретить русскоязычную литературу 1 397

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: В Украине планируют полностью запретить русскоязычную литературу

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, который создаст механизм изъятия из оборота издательской продукции из России, а также продукции, изготовленной на русском языке. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная.

"Есть закон об издательском деле, который запрещает распространение продукции четырех видов: пропагандирующей войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывающей оккупацию украинских территорий, создающей положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержащей антиукраинские смыслы. То есть на уровне закона это в общих чертах заложено", – сказала Бережная.

Она отметила, что сейчас Госкомтелерадио работает над постановлением, которое должно создать соответствующий механизм в Украине.

"Мы координируемся с Госкомтелерадио, учитывая, что это касается издательского дела, и будем поддерживать это постановление, чтобы принять его в правительстве как можно быстрее", - добавила Бережная.

На вопрос, есть ли необходимость и возможность полного запрета в Украине печати и распространения печатной продукции на русском языке, вице-премьер отметила, что упомянутый ранее проект постановления, который готовит Госкомтелерадио, будет включать "и русскую, и русскоязычную книгу". По ее словам, работа над этим механизмом активизировалась после того, как соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов.

Читайте нас также:
#пропаганда #русский язык #Украина #литература #культура #министр культуры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
6

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    13-го февраля

    Через пару месяцев русофобия будет запрещена по всей территории Украины, иначе мирного договора не будет. Путин дожмет. Ни одно из условий путина не сможет быть игнорировано. После этого, надеюсь, вместе с Трампом обратит внимание на остальные фашистские режимы в Европе. Фашизм должен быть запрещен! Ксенофобия и национализм должен быть реально уголовно наказуем и презираем всеми цивилизованными странами и людьми. Люди, а особенно дети не должны страдать от того, что они другой национальности.

    7
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео