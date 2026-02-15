Министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Евросоюза меры борьбы с российским «теневым флотом», сообщает Bloomberg. Встреча прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава британских вооруженных сил Ричард Найтон, также участвовавший во встрече, представил варианты действия в отношении танкеров, в том числе совместные операции по захвату судов, рассказал собеседник агентства, пожелавший сохранить анонимность.

Источник Bloomberg предположил, что у европейских стран в таких операциях может быть «некоторая координация» с США, цитирует "Медуза".

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур после встречи заявил журналистам: «Страны, которые дают флаги судам теневого флота, должны знать, что существуют меры, которые могут быть приняты другими странами». Какие-либо конкретные меры, добавил он, требуют дополнительного обсуждения, так как некоторые страны «опасаются эскалации».

«Теневой флот», напоминает Bloomberg, включает в себя около 1,5 тысячи судов, перевозящих российскую нефть. Такие суда используют флаги разных стран и принимают другие меры, чтобы обойти санкции, введенные из-за войны России с Украиной. В санкционные списки ЕС и США внесены сотни таких судов, некоторые из них задерживают, в том числе при участии американских военных.

