До закрытия эти пограничные пункты были самыми оживленными на восточной границе.

Возведение заграждения только повысило интерес к границе Юго-Восточной Финляндии. Желающих посетить ее больше, чем Пограничная служба может принять.

Закрытые пункты пропуска на восточной границе Финляндии и построенное там заграждение стали популярными местами для проведения экскурсий.

В последнее время группы так часто посещают пограничные пункты Юго-Восточной Финляндии, что сотрудники постоянно заняты. Посещать пункты пропуска и приграничную зону можно только с разрешения властей.

До закрытия эти пограничные пункты были самыми оживленными на восточной границе.

Yle запросило у Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии информацию о том, кто в прошлом году посещал пункты пропуска в Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. Экскурсии также организуются в штаб-квартире Пограничной службы в Иммола, Иматра.

По данным статистики, в прошлом году на границе Юго-Восточной Финляндии побывали почти 400 человек.

Кроме того, на юго-восточной границе побывало много национальных и международных партнеров из числа государственных органов, которых нет в статистике, предоставленной Yle.

Студентов интересовала политика безопасности

Студенческая организация Коалиционной партии ”Tuhatkunta” посетила пункт пропуска Нуйямаа группой из 40 человек. Веети Систонен, участвовавший в поездке, отметил, что визит был интересным.

– Нам рассказали о ситуации на границе. Мы познакомились с экипировкой пограничников и узнали, как работает сотрудничество на границе в особых условиях.

Студенты не смогли попасть к новому заграждению на восточной границе, но презентация о работе пограничников показалась им очень интересной.

– Было бы любопытно попасть прямо на границу, – отметил Систонен.

Только немногие могут попасть на границу

Граница между Финляндией и Россией закрыта уже более двух лет. Ее закрыли после того как сотни соискателей убежища пытались попасть в Финляндию в результате организованного Россией притока мигрантов.

Сейчас на пунктах пропуска установлены заборы и препятствия, а контроль стал намного строже, чем в прошлые годы.

В прошлом году Пограничная служба дважды провела у забора экскурсию для представителей СМИ, но, например, для этого материала Yle не получило разрешения на съемку пункта пропуска в Нуйямаа.

Посетителям также были установлены ограничения на фотосъемку.

– Нам разрешили сделать групповое фото на улице перед зданием пограничного поста, – рассказал Веэти Систонен.

Интерес не снижается

Заместитель начальника Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Антти Вирта отметил, что превращать восточную границу в туристический объект нецелесообразно.

В то же время интерес к юго-восточной границе и новому заграждению не снижается.

– По крайней мере, начало года показало, что интерес ни в коем случае не ослабевает. Наоборот, он остается очень высоким, – говорит Антти Вирта.

Министры и депутаты

В прошлом году на границе также побывало много иностранных гостей, в том числе представители посольств и американские конгрессмены.

– Это, как правило, визиты высокопоставленных делегаций или встречи с важными партнерами Пограничной службы. На такие визиты мы никак не можем повлиять, – отметил заместитель начальника Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Антти Вирта.

Депутат парламента Антти Кайкконен (ЦФ) был одним из тех, кто посетил Иматра.

– Это был визит чуть больше часа. Я получил информацию о ситуации с безопасностью на границе. Мы также осмотрели заграждение и строительную площадку, – рассказал Кайкконен. Кайкконен в предыдущем правительстве занимал пост министра обороны и принимал участие в реализации проекта строительства заграждения на границе. Его интересовало, как продвигается этот проект.

– Я получил практическую информацию, и для меня как для политика это был полезный визит.