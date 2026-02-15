Отсюда можно посмотреть на коварный Мордор,
До закрытия эти пограничные пункты были самыми оживленными на восточной границе.
Возведение заграждения только повысило интерес к границе Юго-Восточной Финляндии. Желающих посетить ее больше, чем Пограничная служба может принять.
Закрытые пункты пропуска на восточной границе Финляндии и построенное там заграждение стали популярными местами для проведения экскурсий.
В последнее время группы так часто посещают пограничные пункты Юго-Восточной Финляндии, что сотрудники постоянно заняты. Посещать пункты пропуска и приграничную зону можно только с разрешения властей.
Yle запросило у Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии информацию о том, кто в прошлом году посещал пункты пропуска в Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. Экскурсии также организуются в штаб-квартире Пограничной службы в Иммола, Иматра.
По данным статистики, в прошлом году на границе Юго-Восточной Финляндии побывали почти 400 человек.
Кроме того, на юго-восточной границе побывало много национальных и международных партнеров из числа государственных органов, которых нет в статистике, предоставленной Yle.
Студентов интересовала политика безопасности
Студенческая организация Коалиционной партии ”Tuhatkunta” посетила пункт пропуска Нуйямаа группой из 40 человек. Веети Систонен, участвовавший в поездке, отметил, что визит был интересным.
– Нам рассказали о ситуации на границе. Мы познакомились с экипировкой пограничников и узнали, как работает сотрудничество на границе в особых условиях.
Студенты не смогли попасть к новому заграждению на восточной границе, но презентация о работе пограничников показалась им очень интересной.
– Было бы любопытно попасть прямо на границу, – отметил Систонен.
Только немногие могут попасть на границу
Граница между Финляндией и Россией закрыта уже более двух лет. Ее закрыли после того как сотни соискателей убежища пытались попасть в Финляндию в результате организованного Россией притока мигрантов.
Сейчас на пунктах пропуска установлены заборы и препятствия, а контроль стал намного строже, чем в прошлые годы.
В прошлом году Пограничная служба дважды провела у забора экскурсию для представителей СМИ, но, например, для этого материала Yle не получило разрешения на съемку пункта пропуска в Нуйямаа.
Посетителям также были установлены ограничения на фотосъемку.
– Нам разрешили сделать групповое фото на улице перед зданием пограничного поста, – рассказал Веэти Систонен.
Интерес не снижается
Заместитель начальника Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Антти Вирта отметил, что превращать восточную границу в туристический объект нецелесообразно.
В то же время интерес к юго-восточной границе и новому заграждению не снижается.
– По крайней мере, начало года показало, что интерес ни в коем случае не ослабевает. Наоборот, он остается очень высоким, – говорит Антти Вирта.
Министры и депутаты
В прошлом году на границе также побывало много иностранных гостей, в том числе представители посольств и американские конгрессмены.
– Это, как правило, визиты высокопоставленных делегаций или встречи с важными партнерами Пограничной службы. На такие визиты мы никак не можем повлиять, – отметил заместитель начальника Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Антти Вирта.
Депутат парламента Антти Кайкконен (ЦФ) был одним из тех, кто посетил Иматра.
– Это был визит чуть больше часа. Я получил информацию о ситуации с безопасностью на границе. Мы также осмотрели заграждение и строительную площадку, – рассказал Кайкконен. Кайкконен в предыдущем правительстве занимал пост министра обороны и принимал участие в реализации проекта строительства заграждения на границе. Его интересовало, как продвигается этот проект.
– Я получил практическую информацию, и для меня как для политика это был полезный визит.
