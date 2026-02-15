Александр Опенко, известный нарвский гид, краевед, а также директор Шестой школы заплатит за отопление в январе 225 евро. И это при том, что экономит, снижая температуру батарей:

“Счета за отопление действительно очень выросли, и мне кажется, это сказывается на бюджете каждой нарвской семьи и на нашей семье тоже, - рассказал Александр сайту dv.ee. - У нас три человека: я, жена и дочь. Мы живем в трехкомнатной квартире. Хочу сказать, что экономия тепла уже ощущается. Если раньше можно было свободно ходить без тапочек и чувствовать себя в квартире комфортно, то сейчас температуру уменьшили, и я, если честно, постоянно мерзну. Часто ощущается некоторый дискомфорт. Это не абсолютно низкая температура — примерно около 20 градусов — но по сравнению с прошлыми годами мне уже холодно”.

По словам Александра, выросли не только коммунальные платежи, продукты питания тоже подорожали.

“Мы стараемся откладывать те расходы, которые не являются срочными: какие-то несрочные ремонты автомобиля, обновление отдельных вещей в квартире, мелкие бытовые работы, которые раньше могли сделать сразу. Сейчас чаще планируем заранее и переносим часть затрат на более позднее время, потому что ежедневные расходы выросли”, - признается Опенко. Александр отмечает, что реальность заставляет внимательнее относиться к каждому расходу и чаще задумываться о приоритетах.

“Мы стараемся сохранить привычный уклад жизни и чувство стабильности для семьи, но при этом учимся жить немного экономнее и осознаннее, выбирая то, что действительно важно”, - говорит он.

“Главная задача сейчас — сохранить стабильность внутри семьи, когда вокруг все нестабильно”, - вторит Александру Опенко нарвский общественный деятель Елена Пазилина.

Елена отмечает, что в городе очень много людей с меньшими доходами, чем у нее. По ним счета за отопление бьют гораздо больнее. Но ее семья - это муж и два сына, не считая собаки и кота - тоже должна теперь экономить. Причем новые привычки потребления - не на отопительный сезон, они становятся постоянными.

Вместо поездок в отпуск за границу теперь и летом, и зимой Елена с семьей отдыхает на даче в лесу на Чудском озере. Вместо походов в кафе и ресторан и заказа готовой еды на дом - теперь всегда самостоятельное приготовление.

“Мы перестали обновлять бытовую технику просто потому, что появилось что-то новое: если тот же пылесос работает, он будет служить до конца, - рассказала Елена. - Только на детях мы не экономим — это касается качественной еды, витаминов, кружков. Надо сказать, в Нарве очень благоприятная среда для детского развития благодаря низким ценам. Например, занятия хоккеем для младшего сына обходятся всего в 25 евро в месяц - а это три тренировки в неделю и вся экипировка за счет спортшколы. Старшего сына я сама тренирую в бассейне”.

В семье принципиально только одна машина, причем экономичная. Хотя Нарва - небольшой город, с детьми все равно приходится накручивать много километров, рассказала Елена. На машине она также ездит в магазин - в тот, где сегодня более выгодные скидки. Бытовые предметы и спортивный инвентарь значительно дешевле заказывать в интернете. Подход к одежде Елена Пазилина тоже изменила в последние годы - предпочитает качественные вещи, которые прослужат много лет. Эмоциональных, спонтанных покупок теперь нет. Супруги пересмотрели и свои платные подписки, оставив только самые необходимые из них.