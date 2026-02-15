Президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время декабрьской встречи в Мар-а-Лаго, что поддержит удары по иранской программе баллистических ракет. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Политик добавил, что сделает это, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь соглашения. В ходе дискуссии стороны решали, какую помощь могли бы оказать Соединенные Штаты, включая предоставление воздушной дозаправки для израильских самолетов и получение разрешений на пролет от близлежащих стран.

Ранее WSJ сообщило, что Пентагон отдал распоряжение о подготовке второй авианосной ударной группы к развертыванию на Ближнем Востоке. Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца в регион для подготовки к военным действиям в случае провала переговоров с Ираном.