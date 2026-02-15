Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Куда сбрасывать бомбы? Трамп дал Нетаньяху обещание об Иране 1 461

В мире
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куда сбрасывать бомбы? Трамп дал Нетаньяху обещание об Иране
ФОТО: Global Look Press

Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану.

Президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время декабрьской встречи в Мар-а-Лаго, что поддержит удары по иранской программе баллистических ракет. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Политик добавил, что сделает это, если Вашингтону и Тегерану не удастся достичь соглашения. В ходе дискуссии стороны решали, какую помощь могли бы оказать Соединенные Штаты, включая предоставление воздушной дозаправки для израильских самолетов и получение разрешений на пролет от близлежащих стран.

Ранее WSJ сообщило, что Пентагон отдал распоряжение о подготовке второй авианосной ударной группы к развертыванию на Ближнем Востоке. Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца в регион для подготовки к военным действиям в случае провала переговоров с Ираном.

Читайте нас также:
#Иран #США #ближний восток #Израиль #Дональд Трамп #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    16-го февраля

    Китайский профессор Цзян предполагает,что Израиль готовит операцию под ложным флагом с убийствами американцев,чтобы́ спровоцировать войну США и Ирана как он это сделал перед войной с Египтом,разбомбив американский крейсер ,,Либерти,,где погибло очень много матросов США и множество было ранено ..👽😈🔯

    2
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео