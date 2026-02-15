Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что он «большой сторонник вступления Польши в ядерный проект» и страна «должна идти этим путем».

«Этот путь, при соблюдении всех международных норм, — это путь, по которому мы должны идти. <…> Нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы — государство, находящееся у самой границы вооруженного конфликта. Известно, каково отношение агрессивной, имперской Российской Федерации к Польше», — сказал Навроцкий, цитирует "Медуза".

Он отметил, что не знает, произойдет ли это вообще, но поддерживает укрепление безопасности Польши «даже с опорой на атомный потенциал».

В ответ на вопрос о возможных действиях Москвы в случае начала работ над польской ядерной программой, Навроцкий сказал, что «Россия может отреагировать агрессивно на что угодно».

Польша неоднократно заявляла о готовности как минимум разместить на своей территории американское ядерное оружие — в частности, такое предложение предыдущий президент страны Анджей Дуда выдвигал весной 2025 года. Тогда он призвал США переместить ядерные боеголовки на территорию своей страны в качестве сдерживающего фактора против российской агрессии.