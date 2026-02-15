Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыта цена захвата США президента Венесуэлы Мадуро 1 2292

В мире
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыта цена захвата США президента Венесуэлы Мадуро
ФОТО: Global Look Press

На захват президента Венесуэлы Мадуро США потратили почти $3 миллиарда.

На захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги США потратили почти три миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, эта сумма была потрачена на проведение всей военной операции в Карибском бассейне. Сама операция была представлена как краткая и четкая — участвующие в ней 60 бойцов спецназа спустились с вертолетов в Каракасе. Это произошло при поддержке с воздуха. Затем они схватили цель, и их эвакуировали на американский военный корабль.

Ранее сообщалось, что Пентагон использовал программу искусственного интеллекта (ИИ) Claude в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Читайте нас также:
#США #искусственный интеллект #Венесуэла #пентагон #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
2
1

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    15-го февраля

    Почему так ссыт Трамп,которого подталкивает к войне с Ираном Нетаньяху? Афганские талибы предупредили США ,что будут воевать на стороне Тегерана. А Трамп то знает,как США улепетывали из Афганистана и это будет не лёгкая прогулка в Венесуэлу и будет уже не до антисемитов ЦАХАЛа,которые избивают евреев харедим в Бней Браке🔯👽😈😈

    15
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео