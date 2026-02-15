На захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги США потратили почти три миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, эта сумма была потрачена на проведение всей военной операции в Карибском бассейне. Сама операция была представлена как краткая и четкая — участвующие в ней 60 бойцов спецназа спустились с вертолетов в Каракасе. Это произошло при поддержке с воздуха. Затем они схватили цель, и их эвакуировали на американский военный корабль.

Ранее сообщалось, что Пентагон использовал программу искусственного интеллекта (ИИ) Claude в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.