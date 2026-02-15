Baltijas balss logotype
В Швеции будут готовить жителей к войне впервые с 1960-х годов 0 299

В мире
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Швеции будут готовить жителей к войне впервые с 1960-х годов
ФОТО: Global Look Press

Осенью в Швеции впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации граждан.

Осенью 2026 года в Швеции впервые с 1960-х годов пройдут массовые учения по эвакуации граждан. Об этом сообщает Sveriges Radio.

По данным радио, в стране будут снова проводиться учения по эвакуации гражданского населения в качестве подготовки к войне. Подобные учения проводились в 1950-х и 1960-х годах. Крупнейшее из них прошло в 1961 году в Стокгольме. Тогда в нем приняли участие 30 тысяч человек.

Так, первые массовые эвакуации пройдут на острове Готланд. Участвовать в них будет 300 добровольцев. Отмечается, что шведское управление по гражданской обороне проводит подготовку к еще более крупным учениям по эвакуации, которые состоятся на севере страны в 2027 году.

#война #Швеция #учения #эвакуация #оборона #новости #события #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео