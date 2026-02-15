Baltijas balss logotype
Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго» 3 1174

В мире
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго»
ФОТО: Youtube

Зеленский заявил, что одна из производственных линий ракет «Фламинго» уничтожена. Вероятно, нужны деньги на восстановление.

Президент Владимир Зеленский признался во время Мюнхенской конференции по безопасности, что одна из производственных линий украинских новейших ракет «Фламинго» уничтожена.

Отвечая на вопрос о том, смогла ли Украина развернуть производство ракет, президент Украины отметил, что у страны есть небольшое количество «Фламинго». «Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», — заявил он.

Также президент добавил, что может говорить о произошедшем, так как это случилось «некоторое время назад».

Ранее была раскрыта одна особенность «Фламинго». Уточнялось, что в украинских ракетах используются иностранные комплектующие. Речь, в частности, идет о двигателях и системе управления. На Украине же ведется только финальная сборка, говорилось в сообщении.

«Флами́нго» — крылатая ракета украинского производства, была анонсирована 18 августа 2025 года, прошла государственные испытания и находится в серийном производстве. По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, имеет дальность полёта до 3000 км и способна нести боевую часть весом более тонны.

#Украина #производство #безопасность #конференция #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • С
    Сарказм
    15-го февраля

    Пропаганда такая пропаганда... но радует, что работа ведется все более топорно, опускаясь до полного вранья и искажения. Значит, поджимает ватку. Полная цитата Президента звучала так: «Мы имели определенные технические особенности: одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара, но я уже могу говорить об этом, потому что мы уже релоцировали, восстановили производство, я уже теперь могу говорить об этом», но почему-то вторую часть сказанного в пропагандистской листовке предпочли не приводить, исказив полностью смысл сказанного. Спасибо за объективность и беспристрастность, вы лучшие.

    5
    14
  • EB
    Emigrants Berzins
    Сарказм
    15-го февраля

    Надо же, "Президент" с БОЛЬШОЙ БУКВЫ пишет. Это для отчёта в СБУ, да, подсвинок? :)

    13
    5
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    15-го февраля

    Нет, дурачок, просто в отличие от той вскарабкавшейся на кремлевский трон трусливой, подлой, лживой и кровавой мрази, которой ты столь самозабвенно вылизываешь задницу, этот достоин уважения и большой буквы. По сути есть что сказать, чмыреныш? Нет? Свободен

    0
    2
Читать все комментарии

