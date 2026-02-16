Baltijas balss logotype
«Американский президент ведёт промышленность своей страны прямым курсом в музей» 0 327

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Американский президент ведёт промышленность своей страны прямым курсом в музей»
ФОТО: twitter

Немецкое издание о последствиях тарифной политики Трампа для самих США.

Обозреватель мюнхенской газеты Süddeutsche Zeitung предупредил: попытка Трампа с помощью тарифной политики укрепить промышленность США может вызвать противоположный эффект:

«Ведь на многих рынках США смогут участвовать в гонке лишь в том случае, если будут соответствовать действующим там стандартам в области эмиссии вредных веществ. Следствием этого станет то, что экономные автомобили будут экспортироваться на эти рынки, а менее экономные - в Соединённые Штаты.

То есть туда, где 'подрихтованные' требования по климату будут экономить промышленности и потребителям миллиарды долларов, как то видится Трампу. ... Уже введённые им таможенные пошлины создают у американской промышленности превратное впечатление, что международная конкуренция - это, мол, вчерашний день. С исчезновением требований пропадает и стимул разрабатывать ресурсосберегающие технологии. Американский президент ведёт промышленность своей страны прямым курсом в музей - в полном соответствии со своей страстью к старине.»

#климат #США #промышленность #технологии #экономика #тарифы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
