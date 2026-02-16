Польская полиция готовится к всплеску преступности после окончания войны в Украине, сообщает издание Wyborcza.

«Мы должны осознавать, что рано или поздно многие бывшие солдаты с передовой в Украине появятся в Польше. А также более современное оружие, которое будет востребовано в криминальных кругах», – заявил главнокомандующий полиции генерал Марек Боронь.

Генерал добавил, что преступные группировки также готовятся к завершению войны, ожидая всплеск спроса на наркотики и психотропные препараты.

По его словам, уже сейчас в Польше и Украине строится много наркофабрик, и спецслужбы обеих стран сотрудничают, чтобы ликвидировать их.

Что касается сроков окончания войны, то она вряд ли закончится в 2026 году. Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в комментарии журналистке Новини.LIVE.