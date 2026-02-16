Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Больше оружия и наркотиков: полиция Польши готовится к окончанию войны в Украине 4 794

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Больше оружия и наркотиков: полиция Польши готовится к окончанию войны в Украине

Польская полиция готовится к всплеску преступности после окончания войны в Украине, сообщает издание Wyborcza.

«Мы должны осознавать, что рано или поздно многие бывшие солдаты с передовой в Украине появятся в Польше. А также более современное оружие, которое будет востребовано в криминальных кругах», – заявил главнокомандующий полиции генерал Марек Боронь.

Генерал добавил, что преступные группировки также готовятся к завершению войны, ожидая всплеск спроса на наркотики и психотропные препараты.

По его словам, уже сейчас в Польше и Украине строится много наркофабрик, и спецслужбы обеих стран сотрудничают, чтобы ликвидировать их.

Что касается сроков окончания войны, то она вряд ли закончится в 2026 году. Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в комментарии журналистке Новини.LIVE.

Читайте нас также:
#полиция #Польша #оружие #Украина #война #преступность #спецслужбы #наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • I
    Inga
    18-го февраля

    полиц (полиция)франции , там ,где польша произносили ,,полиц,,.варшава приняла людей в первый же день,у агрессора не должно быть заложников ,не все успели,садистски убиенных,посчитали вам.скоро наркоты в обезболивающих не будет,понятно где,там к зубной боли привыкли.

    0
    0
  • Д
    Дед
    17-го февраля

    Россия, конечно, тоже отхвати неприятностей, после войны, но там более организованы спецслужбы. А вот Европа, думаю захлебнется свидомыми с передовой. Хохлы ведь уверены, что они кровь за Европу проливают. Думаю банды защитников придут получать долги.

    5
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    17-го февраля

    "За что боролись, на то и напоролись", скоро Ваши предприниматели им и за крышу платить будут.

    5
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    17-го февраля

    Сначала Европа шпиговала Хохлоину оружием, а теперь кушайте результаты...

    12
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео