Генсеку НАТО присудили премию за самые странные анекдоты 1 717

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Генсеку НАТО присудили премию за самые странные анекдоты
ФОТО: Global Look Press

Politico: Рютте присудили премию за странные анекдоты на Мюнхенской конференции.

Генеральному секретарю Североатлантического альянса Марку Рютте присудили премию за самые странные анекдоты по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Шуточный материал с «номинациями» опубликовало Politico.

Как напомнило издание, в прошлом году Рютте «заставил весь мир понервничать», использовав слово «папочка» в отношении президента США Дональда Трампа.

«Я должен спросить: откуда взялось слово "папочка"? У вас есть какие-то проблемы с отцом, господин Рютте?» — пошутила интервьюер Politico в ходе беседы с генсеком.

Бывший премьер-министр Нидерландов объяснил свою ошибку тем, что английский — его второй язык, поэтому оплошность была непреднамеренной. «Я сказал, что ему иногда нужно быть жестким. И, конечно, позже понял, что у слова "папочка" много разных коннотаций», — сказал он.

В другой странной ситуации Рютте вспомнил встречу с собакой на Украине и подробно описал, как этот пес — помогавший спасателям разбирать завалы — посмотрел ему в глаза и сказал, что никогда не сдастся. Как отмечает газета, история была призвана прославить стойкость украинцев, но «зоофильная телепатия» Рютте — независимо от того, говорил он это всерьез или нет, — звучала просто странно.

#НАТО #Нидерланды #Украина #Дональд Трамп #анекдоты #Марк Рютте #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • I
    Inga
    16-го февраля

    Может он пойдет в кино ,например,на роль девочки без собаки. даже это нет,палубу ,тоже не сыграть ,мохнатый коврик тоже не изобразить,ну уж и не учителя,как он еще пошутил.Тоже еще, небожитель нашелся. Где сверкнет,там он и поактерствует,пукнет и хана ему.

    5
    1

