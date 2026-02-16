Китай объявил, что с 1 мая 2026 года отменяет импортные пошлины для всех стран Африки, кроме Эсватини, поддерживающего дипломатические отношения с Тайванем. Об этом сообщил лидер Китая Си Цзиньпин, пишут государственные китайские медиа.

В Эсватини (Свазиленд), расположенной между ЮАР и Мозамбиком, проживает 1,4 млн человек.

Китай уже ввел политику нулевых тарифов на импорт из 33 африканских стран, теперь ее распространяют практически на весь континент.

Си Цзиньпин заявил, что соглашение о нулевых тарифах "откроет новые возможности для развития Африки". Дату отмены пошлин он назвал 14 февраля во время ежегодного саммита Африканского союза, проходившего в Эфиопии.

Китай является крупнейшим торговым партнером Африки и ключевым инвестором в крупные инфраструктурные проекты региона в рамках масштабной инициативы "Один пояс, один путь".

Объем китайско-африканской торговли в начале 2025 года достиг $222 млрд и может вырасти после отмены тарифов.

Новая торговая политика вводится в период, когда африканские страны все больше отходят от США, которые ввели высокие тарифы на многие их товары.