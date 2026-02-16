Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай отменяет импортные пошлины для всех стран Африки, кроме одной 0 891

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаг гордой, но бедной Эсватини.

Флаг гордой, но бедной Эсватини.

Китай объявил, что с 1 мая 2026 года отменяет импортные пошлины для всех стран Африки, кроме Эсватини, поддерживающего дипломатические отношения с Тайванем. Об этом сообщил лидер Китая Си Цзиньпин, пишут государственные китайские медиа.

В Эсватини (Свазиленд), расположенной между ЮАР и Мозамбиком, проживает 1,4 млн человек.

Китай уже ввел политику нулевых тарифов на импорт из 33 африканских стран, теперь ее распространяют практически на весь континент.

Си Цзиньпин заявил, что соглашение о нулевых тарифах "откроет новые возможности для развития Африки". Дату отмены пошлин он назвал 14 февраля во время ежегодного саммита Африканского союза, проходившего в Эфиопии.

Китай является крупнейшим торговым партнером Африки и ключевым инвестором в крупные инфраструктурные проекты региона в рамках масштабной инициативы "Один пояс, один путь".

Объем китайско-африканской торговли в начале 2025 года достиг $222 млрд и может вырасти после отмены тарифов.

Новая торговая политика вводится в период, когда африканские страны все больше отходят от США, которые ввели высокие тарифы на многие их товары.

Читайте нас также:
#импорт #Африка #инвестиции #торговля #дипломатия #геополитика #экономика #Китай #тарифы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео