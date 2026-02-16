Baltijas balss logotype
Коалиция хватающих: Британия с союзниками готовится к борьбе с теневым флотом РФ 0 174

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На борту этих судов - стратегический ресурс Путина.

На борту этих судов - стратегический ресурс Путина.

Ряд стран сохраняют осторожность из-за «опасений эскалации».

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности прошла встреча на уровне глав оборонных ведомств Объединенных экспедиционных сил — возглавляемой Великобританией коалиции североевропейских стран, действующих в Балтийском море и Северной Атлантике. В ходе переговоров главком британских Вооруженных сил Ричард Найттон представил различные варианты действий в отношении судов, связанных с «теневым» флотом России, включая совместные операции по их захвату, сообщили источники Bloomberg. Это позволило бы европейцам развить успех США в перехвате танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

По словам одного из собеседников агентства, при реализации возможной операции по захвату «теневых» судов, возглавляемой Лондоном, Европа, вероятно, будет координировать свои действия с США. При этом уже случившиеся атаки на танкеры с российским сырьем вызвали обеспокоенность в Москве, и представители Кремля в частном порядке потребовали от США остановить подобные действия, сообщил источник. До этого американские войска захватили уже минимум девять связанных с Россией танкеров.

Встреча лидеров Объединенных экспедиционных сил прошла в «атмосфере взаимопонимания», сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, участникам было ясно, что «нужно действовать более инициативно». «Страны, которые предоставляют флаги судам „теневого“ флота, должны знать, что другие страны могут предпринять определенные меры», — сформулировал он послание европейцев. При этом глава эстонского МИД Маргус Цахкна со своей стороны отметил, что некоторые члены коалиции сохраняют осторожность из-за «опасений эскалации».

В январе 2026 года 14 европейских стран предупредили, что намерены препятствовать деятельности танкеров «теневого» флота на Балтике и в Северном море. Как говорилось в опубликованном Министерством транспорта Великобритании совместном заявлении, суда могут ходить под флагом только одного государства и должны иметь действительные документы, подтверждающие безопасность их эксплуатации и застрахованность. В противном случае военные стран-подписантов будут перехватывать суда-нарушители для досмотра.

#США #Великобритания #безопасность #флот #дипломатия #Балтийское море #судоходство #Россия #политика
