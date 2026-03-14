Сотрудники муниципальной полиции Вентспилсского края во второй половине дня 12 марта получили телефонное сообщение от Управления охраны природы о том, что в Цирпстене Варвесской волости по старой танковой дороге передвигается молодой тюленёнок. Животное заблудилось и не могло вернуться на пляж, сообщили в полиции.

Когда представители полиции прибыли в Цирпстене, тюленёнка нашли лежащим на обочине дороги под прибрежными соснами. Он был здоров — без видимых телесных повреждений. Животное не было истощено, поэтому стражи порядка приняли решение доставить тюленёнка на пляж.

После бережного перемещения в пляжную зону маленький тюленёнок самостоятельно продолжил путь к морю, где вскоре исчез в морских волнах.

В этом году это был первый тюленёнок, которому помогли сотрудники муниципальной полиции Вентспилсского края, а также первый подобный случай с детёнышем тюленя с момента существования учреждения. О проделанной в Цирпстене работе была проинформирована специалист Управления охраны природы.

Управление охраны природы напоминает — не всех тюленят нужно спасать. На пляже они часто просто отдыхают. Только при необходимости специалисты управления отправятся к детёнышу тюленя и, оценив ситуацию, примут решение о дальнейших действиях — перемещении тюленя или доставке его в Рижский национальный зоопарк для восстановления.

Жителям не разрешается самостоятельно спасать найденных на пляже тюленят, так как это может поставить под угрозу здоровье как тюленёнка, так и человека.