В ночь на воскресенье, 15 марта, в восточной части Латвии местами возможен небольшой мороз, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии, пишет ЛЕТА.

Ночь на воскресенье пройдет с небольшим количеством облаков и без осадков. Ветер будет дуть слабый с юга, юго-востока. Температура воздуха понизится до -1…+4 градусов, самая прохладная погода ожидается на востоке страны.

В Риге ночью облачность будет небольшой, сохранится сухая погода. Температура воздуха понизится до +3…+5 градусов.

В воскресенье небо будет с небольшой облачностью, однако в течение дня с запада количество облаков увеличится, и во второй половине дня местами в Курземе ожидается дождь. Будет дуть слабый ветер южного направления. Днем воздух прогреется до +8…+13 градусов.