Европейские лидеры якобы заблуждаются, веря в то, что Украина одержит победу в конфликте с Россией, - об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на совещании парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», которое транслировал телеканал M1.

По словам Орбана, политики Западной Европы готовы помогать Украине до тех пор, пока не удастся истощить Россию. «Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грез и иллюзий», — констатировал политик.