Два десятилетия Украина проводит молитвенные завтраки в Вашингтоне, а сейчас делает ставку на общую христианскую идентичность с консервативной аудиторией США. Помогает ли такой подход влиять на реальные политические решения? Перевод материала Politico.

В поиске стабильной поддержки со стороны США Украина все активнее апеллирует не только к гарантиям безопасности или общим демократическим ценностям, но и к религиозной идентичности. В Вашингтоне Киев продвигает идею, что Украина и США связаны не только стратегическими интересами, но и общей христианской традицией.

Этот акцент особенно заметен на фоне политической трансформации США и роста влияния консервативных религиозных кругов в Республиканской партии.

Может ли вера стать мощным инструментом дипломатии? Forbes Ukraine выбрал главное из материала Politico.

Украинский молитвенный завтрак как дипломатическая площадка

На прошлой неделе в отеле Washington Hilton состоялся Украинский молитвенный завтрак – на следующий день после того, как Дональд Трамп выступил на Национальном молитвенном завтраке в том же зале. Само мероприятие является традиционным, Украина проводит его в Вашингтоне в течение двух десятилетий. Однако на этот раз оно приобрело выразительное политическое звучание, пишет Politico.

Среди гостей была пасторка Пола Уайт, старший советник новосозданного «Офиса веры» при Белом доме. «Украина, мы понимаем, что это за борьба. И на личном уровне я понимаю ее – как духовно, так и в реальном измерении», – заявила Уайт, обращаясь к украинской делегации.

Ее участие стало символическим сигналом. Это свидетельствует о восприимчивости нынешней политической среды к религиозной аргументации, по словам евангельского активиста, документалиста и бывшего стаффера в Конгрессе США Стивена Мура. «Присутствие Полы Уайт – это признание, что общие ценности Украины и движения MAGA – это вера», – цитирует Politico Мур.

Традиционные аргументы о защите демократии все хуже работают среди части консервативного электората, считает он. «Демократия была использована как инструмент против MAGA, и она ассоциируется с войнами в Ираке и Афганистане. Зато вера людям понятна», – добавляет Мур.

«Церковная дипломатия» и религиозный фронт

Изменение подхода – не случайно. Это сознательная стратегия, отмечает Павел Унгурян, евангельский деятель и бывший народный депутат Украины. В ноябре было подписано партнерское соглашение между Баптистской генеральной конвенцией Техаса и Всеукраинским союзом церквей евангельских христиан-баптистов, отмечает он. «Украина всегда была духовной житницей Евразии. Мы пытаемся донести это послание до наших братьев и сестер в библейском поясе, в консервативных общинах США», – говорит Унгурян.

Речь идет не только об официальной дипломатии, но и о так называемой church-to-church diplomacy – прямые связи между общинами, пишет Politico.

В течение «Украинской недели» в Вашингтоне состоялись встречи в Конгрессе, мероприятия в Музее Библии и дискуссии с участием республиканских законодателей. «К сожалению, некоторые сторонники MAGA поддаются российской пропаганде и не осознают, что Россия ведет войну против украинских евангельских христиан и католиков», – признает конгрессмен-республиканец Дон Бейкон.

Москва также активно использует религиозную риторику, продвигая тезис о я«преследовании верующих» в Украине. Россия пытается представить себя «жертвой религиозных преследований», хотя на самом деле является стороной агрессии, цитирует Politico главу юридического комитета Сената Чака Грассли.

Работает ли ставка на веру?

Пример 2024 года показывает, что религиозный канал может давать результат. Тогда баптистские общины США и Украины обратились к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону с призывом поддержать дополнительную помощь Киеву. В итоге законопроект был вынесен на голосование, пишет Politico.

В то же время эффективность такого подхода имеет пределы. Конгресс до сих пор не согласовал новых санкций против Москвы, а переговоры между Киевом и Москвой не привели к мирному соглашению.

«Пожалуйста, никогда не уставайте верить и защищать свет и жизнь», – цитирует Politico слова президента Украины Владимира Зеленского из его видеообращения к участникам молитвенного завтрака.

Риторика Зеленского вписывается в общую стратегию: представить российско-украинскую войну не только как конфликт за территории или сферы влияния, но и как борьбу ценностей, отмечает Politico.