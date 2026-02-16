Baltijas balss logotype
После введения уроков госязыка около ста учеников перестали ходить в школу 2 27230

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: После введения уроков госязыка около ста учеников перестали ходить в школу

Попытка обучить русскоязычных девушек и молодых людей государственному языку натолкнулась на неожиданные препятствия со стороны детей и родителей Эстонии.

Ида-Вирумааский центр профессионального образования в начале февраля начал интенсивное обучение эстонскому языку для 500 первокурсников, однако сто из них после этого перестали ходить в школу, пишет издание Põhjarannik.

Центр профобразования приостановил преподавание специальных и общеобразовательных предметов для тех первокурсников, чей уровень владения эстонским языком не достигает даже B1. Вместо этого в течение двух-трех месяцев им предлагают углубленное изучение эстонского языка, чтобы затем они могли начать изучать другие предметы на эстонском.

Для этого центр профобразования нанял по всей Эстонии несколько десятков учителей эстонского языка. В общей сложности это коснулось 500 учащихся, уровень владения языком которых был определен по результатам тестов, проведенных в январе.

Уже в середине первой недели углубленного обучения директор центра Хендрик Агур сообщил, что обеспокоен тем, что пятая часть этих учеников, то есть около ста человек, не пришли в школу. Тогда он не был уверен, связано ли это с волной гриппа или с протестом против изучения эстонского языка.

Спустя две недели ситуация не изменилась, и около ста учащихся центра по-прежнему не появились в школе. В выходные Агур обратился с публичным обращением к родителям этих детей, призывая их направить своих детей в школу. Пока отклика не последовало.

#образование #школа #родители #обучение
Оставить комментарий

(2)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    17-го февраля

    Родители.Не портите жизн детей!Сами нитчево не знаете-пуст дети смогут.

    10
    46
  • 010725
    010725
    16-го февраля

    Пока было что проедать из добра, оставленного Советским Союзом эти страны соревновались по принципу "кто лучше". Теперь все прожрали стало - "кто хуже".

    127
    10

