В результате лавины в воскресенье в Итальянских Альпах погибли два лыжника, сообщила спасательная служба, пишет LETA со ссылкой на DPA.
В долине Аоста спасатели извлекли из-под снега тело 31-летнего мужчины.
Вскоре после этого скончался ещё один мужчина примерно того же возраста, а 35-летний мужчина в критическом состоянии доставлен в больницу Турина.
Продолжаются поиски других возможных жертв.
Лавина сошла около 11 часов выше Курмайора, где группа каталась вне трасс, сообщают итальянские СМИ.
В некоторых сообщениях говорится, что под снегом могли оказаться до шести лыжников.
По информации горноспасательной службы, предполагается, что погибшие являются гражданами Франции.
Этот район часто используется для катания по глубокому снегу. В момент происшествия риск схода лавин не считался особенно высоким.
Ещё одна лавина в воскресенье сошла в Трентино, северном регионе Италии.
Спасательная служба сообщила, что лыжникам удалось самостоятельно извлечь из-под снега человека.
