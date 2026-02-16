Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В лавине в Итальянских Альпах погибли два человека 1 284

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В лавине в Итальянских Альпах погибли два человека
ФОТО: Unsplash

В результате лавины в воскресенье в Итальянских Альпах погибли два лыжника, сообщила спасательная служба, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В долине Аоста спасатели извлекли из-под снега тело 31-летнего мужчины.

Вскоре после этого скончался ещё один мужчина примерно того же возраста, а 35-летний мужчина в критическом состоянии доставлен в больницу Турина.

Продолжаются поиски других возможных жертв.

Лавина сошла около 11 часов выше Курмайора, где группа каталась вне трасс, сообщают итальянские СМИ.

В некоторых сообщениях говорится, что под снегом могли оказаться до шести лыжников.

По информации горноспасательной службы, предполагается, что погибшие являются гражданами Франции.

Этот район часто используется для катания по глубокому снегу. В момент происшествия риск схода лавин не считался особенно высоким.

Ещё одна лавина в воскресенье сошла в Трентино, северном регионе Италии.

Спасательная служба сообщила, что лыжникам удалось самостоятельно извлечь из-под снега человека.

Читайте нас также:
#Франция #Италия #снег #горы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    16-го февраля

    И зачем поперлись? По мне и спасать не нужно было. Сами пошли на свой страх и риск, так и о безопасности нужно было самим озаботиться.

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео