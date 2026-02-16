В результате лавины в воскресенье в Итальянских Альпах погибли два лыжника, сообщила спасательная служба, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В долине Аоста спасатели извлекли из-под снега тело 31-летнего мужчины.

Вскоре после этого скончался ещё один мужчина примерно того же возраста, а 35-летний мужчина в критическом состоянии доставлен в больницу Турина.

Продолжаются поиски других возможных жертв.

Лавина сошла около 11 часов выше Курмайора, где группа каталась вне трасс, сообщают итальянские СМИ.

В некоторых сообщениях говорится, что под снегом могли оказаться до шести лыжников.

По информации горноспасательной службы, предполагается, что погибшие являются гражданами Франции.

Этот район часто используется для катания по глубокому снегу. В момент происшествия риск схода лавин не считался особенно высоким.

Ещё одна лавина в воскресенье сошла в Трентино, северном регионе Италии.

Спасательная служба сообщила, что лыжникам удалось самостоятельно извлечь из-под снега человека.