В США недовольны риском взлома F-35. Израиль ставит свое ПО на американские истребители? 0 297

В мире
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В США недовольны риском взлома F-35. Израиль ставит свое ПО на американские истребители?
ФОТО: Global Look Press

Взлом программного обеспечения (ПО) истребителей пятого поколения F-35 производства американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin возможен, но может спровоцировать судебные иски со стороны США.

Об этом пишет американское издание TWZ. Портал прокомментировал недавнее заявление госсекретаря при Минобороны Нидерландов Гейса Тейнмана, признавшего, что F-35 можно взломать подобно смартфону линейки iPhone. Издание заметило, что в настоящее время Израиль является единственной в мире страной, способной устанавливать собственное ПО на F-35.

«В целом, любой взлом систем F-35 повлечет за собой серьезный риск судебных исков со стороны Lockheed Martin и дополнительные трения с правительством США. То, что должно произойти, чтобы такая страна, как Нидерланды, пошла на такой шаг, вероятно, станет лишь одним из симптомов гораздо более серьезного ухудшения отношений с Вашингтоном», — говорится в публикации.

Там отмечается, что взлом ПО самолета американского производства «легко может привести к прекращению поставок запасных частей и другой поддержки, если этого еще не произошло, что быстро выведет взломанные самолеты из строя». «Следует отметить, что взлом программного обеспечения никак не смягчит последствия отключения от критически важных каналов технического обслуживания», — отмечает TWZ.

Ранее Военно-воздушные силы США опровергли сообщения о получении партии истребителей пятого поколения F-35 без радиолокационных станций — самолеты вместо новых AN/APG-85 получают старые AN/APG-81.

#Нидерланды #Израиль #f-35
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео