Испания окажет Кубе гуманитарную помощь 1 324

В мире
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Испания окажет Кубе гуманитарную помощь
ФОТО: пресс-фото

Испания через посредство ООН предоставит Кубе гуманитарную помощь — продовольствие и медикаменты первой необходимости, сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Испании после встречи главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса и его кубинского коллеги Бруно Родригеса в Мадриде, пишет LETA со ссылкой на DW.

Испания и Куба планируют «укреплять политический, экономический и торговый диалог, а также сотрудничество на благо обеих стран», сообщил Родригес на платформе «X».

Ранее Куба получила от Мексики 800 тонн гуманитарной помощи. Грузы на прошлой неделе были доставлены на Кубу двумя военными кораблями.

Экономический и энергетический кризис на Кубе значительно обострила осуществляемая США блокада поставок нефти.

После того как США вторглись в Венесуэлу, являющуюся важнейшим поставщиком нефти и ближайшим союзником Кубы, и захватили ее президента Николаса Мадуро, Каракас прекратил поставки нефти на Кубу.

В конце января президент США Дональд Трамп назвал Кубу «чрезвычайной угрозой национальной безопасности США» и пригрозил всем странам, продолжающим поставлять Гаване нефть или нефтепродукты, введением дополнительных таможенных тарифов.

13 февраля ООН выразила обеспокоенность обострением кризиса на Кубе.

#США #Испания #нефть #ООН #экономический кризис #мексика #Куба #гуманитарная помощь #политика
  • A
    Aleks
    17-го февраля

    Молодцы испанцы...Не пляшут под дудку Израиля и США.

    1
    0

