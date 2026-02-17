Baltijas balss logotype
В Нигерию направлены 100 военнослужащих США 0 181

В мире
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Нигерию направлены 100 военнослужащих США
ФОТО: Unsplash

В Нигерии размещаются около 100 военнослужащих США, поскольку обе страны усиливают военное сотрудничество для улучшения безопасности в этой западноафриканской стране, сообщило в понедельник Министерство обороны Нигерии, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Эти американские военнослужащие будут выполнять роль «военных инструкторов», однако министерство не уточнило, когда они прибыли или когда ожидается их прибытие.

«Штаб обороны желает сообщить о прибытии примерно 100 военнослужащих США и связанного с ними оборудования на аэродром Баучи», — говорится в заявлении министерства.

«Прибытие запланировано и заранее согласовано после официального запроса федерального правительства Нигерии к правительству США поддержать четко определенные потребности в военной подготовке, технической поддержке и обмене информацией с военнослужащими Вооруженных сил Нигерии», — отмечается в заявлении.

«Этот персонал США — технические специалисты, выполняющие исключительно консультативные и учебные функции. Это не боевые силы», — заявил Штаб обороны.

В Нигерии длительное время продолжаются джихадистские волнения на северо-востоке страны, вооруженный конфликт между фермерами и скотоводами в северо-центральных регионах, сепаратистское насилие на юго-востоке и похищения людей с целью выкупа на северо-западе.

Президент США Дональд Трамп утверждал, что христиане в Нигерии подвергаются преследованиям и становятся жертвами геноцида, осуществляемого террористами.

Однако правительство Нигерии и большинство независимых экспертов считают, что насилие в Нигерии затрагивает как христиан, так и мусульман.

25 декабря армия США нанесла авиаудары в штате Сокото в Нигерии. Власти Нигерии позднее сообщили, что эта операция была скоординирована с ними и была направлена против джихадистов группировки «Исламское государство».

#США #терроризм #Дональд Трамп #безопасность #Нигерия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
