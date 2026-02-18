Baltijas balss logotype
ЕС пошел на уступку «друзьям» Путина: российская нефть потечет в Европу в обход «Дружбы»

В мире
Дата публикации: 18.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: ЕС пошел на уступку «друзьям» Путина: российская нефть потечет в Европу в обход «Дружбы»

Венгрия сможет импортировать российскую нефть по хорватскому нефтепроводу Adria до завершения ремонта нефтепровода "Дружба", который прекратил работу в результате российской атаки. Об этом на брифинге сообщили пресс-секретари Еврокомиссии Анна Кайса Итконнен и Шивонн Мак-Гарри.

По словам Итконнен, Венгрия проинформировала Еврокомиссию, что хочет импортировать российскую нефть через нефтепровод Adria в качестве исключения из европейских санкций. Она подчеркнула, что Брюссель поддерживает связь с Украиной относительно сроков ремонта нефтепровода "Дружба".

Представительница Еврокомиссии добавила, что Венгрия и Словакия имеют 90-дневные запасы "голубого топлива" и "не находятся в состоянии энергетического кризиса".

Со своей стороны, другая представительница Комиссии Шивонн Мак-Герри пояснила, что регламент применения санкций в отношении российской нефти допускает исключения, если "поставки сырой нефти по трубопроводу из России в государство-член, не имеющее выхода к морю, прерываются по причинам, не зависящим от этого государства-члена".

Она отметила, что Венгрия сможет транспортировать хорватским нефтепроводом временно - до завершения ремонта нефтепровода "Дружба". Представительница Еврокомиссии добавила, что Будапешт должен каждые три месяца отчитываться перед Брюсселем о количестве импортируемой российской нефти.

Нефтепровод "Дружба" - последние новости

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что 27 января Россия атаковала нефтепровод "Дружба", из-за чего прекратился транзит российской нефти в сторону Венгрии.

Как известно, Россия поставляет нефть через нефтепровод "Дружба" в Венгрию и Словакию. Ранее этот нефтепровод атаковали на российской территории, что вызвало критику со стороны Венгрии и Словакии.

#транзит #Украина #санкции #энергетика #Еврокомиссия #экономика #Россия #политика #Венгрия
Оставить комментарий

(4)
  • EB
    Emigrants Berzins
    18-го февраля

    "прекратил работу в результате российской атаки" — дадад, и северный поток тоже русские взорвали. И ЗАЭС обстреливают сами. Просто какие-то негодяйские негодяи эти россияне!

    13
    0
  • A
    Aleks
    18-го февраля

    Немцов был прав в свое время,когда сказал,что,, Путину похрен русские в разных странах-ему ,главное ,остаться у власти,,,выполняя распоряжения своих друзей по синагоге Хабад США,которые все богатеют и богатеют.

    5
    24
  • EB
    Emigrants Berzins
    Aleks
    18-го февраля

    Драпеко, ты совсем кукухой поехал. Статья про нефтепровод, какой Путин, какие евреи?

    10
    0
  • Д
    Дед
    18-го февраля

    Молодцы венгры. И дотации из ЕС получают, и АЭС за свой счет Россия строит, и газ и нефть по адекватным ценам. Нам бы таких правителей, или народ там умнее, выбирает тех, кто отстаивает их интересы.

    42
    3
Читать все комментарии

