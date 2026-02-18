Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Еврокомиссия обещает денег регионам, граничащим с Россией, Беларусью и Украиной, Латвии тоже 2 282

В мире
Дата публикации: 18.02.2026
BNS
Изображение к статье: Еврокомиссия обещает денег регионам, граничащим с Россией, Беларусью и Украиной, Латвии тоже

Европейская комиссия приняла стратегию по усилению поддержки восточных регионов ЕС, граничащих с Россией, Беларусью и Украиной, которые пострадали от гибридной войны, миграционных атак, экономических и торговых сбоев, а также сокращения численности населения.

Такие регионы находятся в девяти странах-членах ЕС: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. В связи с ухудшением экономических условий и ситуации с безопасностью из-за продолжающейся войны эти регионы нуждаются в дополнительной поддержке.

Исполнительный вице-президент по вопросам политики сплоченности и реформ Раффаэле Фитто заявил, что восточные регионы находятся не только на границе государств, но и на границе Европы. "Сегодняшнее сообщение было разработано совместно с регионами и их сообществами, чтобы они оставались жизнеспособными и конкурентоспособными местами для работы и роста. Укрепление восточных приграничных районов – это стратегическая инвестиция в европейскую безопасность, стабильность, сплоченность и конкурентоспособность".

Стратегия включает пять приоритетных направлений и подцелей.

Безопасность и устойчивость: развитие мониторинга на восточном фланге, Европейской инициативы по защите от беспилотников, Европейского воздушного щита и Европейского космического щита; создание сети специалистов-практиков для повышения готовности и содействия трансграничному сотрудничеству кластеров устойчивости.

Экономический рост и региональное благополучие: упрощение доступа к финансированию путем объединения усилий группы Европейского инвестиционного банка, других международных финансовых институтов, а также национальных и региональных банков развития; сотрудничество со Всемирным банком в рамках инициативы по выравниванию уровня развития регионов (Catching-up Regions) для содействия экономическому развитию в наиболее пострадавших регионах.

Местные сильные стороны: приоритетное развитие интеграции электросетей стран Балтии с европейскими сетями и развитие трансграничной водородной инфраструктуры, такой как Северо-Балтийский водородный коридор;

поддержка инициатив в области циркулярной экономики, включая проекты промышленного симбиоза и региональные центры биоэкономики.

Связанность: содействие цифровой связанности и модернизация транспортных сетей, включая автомобильные дороги двойного назначения, железнодорожную и портовую инфраструктуру, а также трансграничные соединения с Украиной и Молдовой.

Люди: более тесная увязка образования и занятости для сокращения убыли населения и нехватки рабочей силы, а также укрепление сообществ путем повышения медиаграмотности и осведомленности о дезинформации.

Комиссия также инициирует ежегодный политический диалог на высоком уровне для содействия обсуждению действий ЕС и их влияния на устойчивость и развитие регионов, граничащих с Россией, Беларусью и Украиной.

Первое такое мероприятие состоится 26 февраля, когда финансовые учреждения подпишут декларацию о запуске фонда EastInvest. В предложениях по следующему бюджету ЕС (2028–2034 гг.) предусмотрены средства специально для поддержки регионов восточной границы на основе национальных и региональных партнерских планов.

Читайте нас также:
#инвестиции #развитие #безопасность #Европейская комиссия #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    18-го февраля

    Только деньги нужно слать не через латышских правителей, а то дальше Риги, эти деньги не дойдут. Европа дает денег, пусть и контролирует их расходование. Европе особого доверия тоже не много, но надеюсь не такие вороватые, как латышские правители.

    4
    1
  • CL
    Changal Latgals
    18-го февраля

    Может наконец то мне на хутор электричество проведут ))

    4
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео