«Гражданская смерть» - как санкции США отравили жизнь французским судьям

В мире
Дата публикации: 18.02.2026
Euronews
Изображение к статье: «Гражданская смерть» - как санкции США отравили жизнь французским судьям

20 августа 2025 года судья Международного уголовного суда Николя Гийу превратился из уважаемого юриста в изгоя для американских компаний.

Президент США Дональд Трамп ввел против него санкции за то, что Гийу санкционировал выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта в связи с их ролью в разрушении сектора Газа.

С тех пор жизнь Гийу, по его словам, превратилась в кошмар.

Судье и его семье запрещен въезд на территорию США, но санкции сильно ударили и по его дому во Франции — ведь его родина, как и вся Европа, зависит от американских поставщиков самых разных услуг.

Судья не может пользоваться большинством кредитных карт, поскольку на рынке доминируют американские Visa и Mastercard.

Большинство цифровых услуг оказались недоступны, онлайн-заказы могут быть заблокированы, если в них участвует американский посредник — например, служба доставки UPS.

Некоторые банки автоматически отклоняют платежи от лиц, находящихся под санкциями.

Гийу рассказал, как он забронировал отель во Франции через американскую туристическую компанию Expedia, но спустя несколько часов бронирование было отменено.

«В основе санкций лежит запрет любому физическому или юридическому лицу из США предоставлять услуги или получать услуги от лица, находящегося под санкциями, — объясняет Николя Гийу. — Самая тяжёлая ситуация — когда речь идёт об услугах, для которых фактически не существует европейской альтернативы».

В настоящее время в такой же ситуации находятся 11 судей Международного уголовного суда.

«Щит суверенитета»

Николя Гийу призывает ЕС разработать собственные инструменты и сервисы, чтобы оградить европейцев от подобных шагов США.

Судья призывает принять закон, который стал бы «щитом суверенитета» и гарантировал бы, что европейцы в Европе могут получать любые услуги независимо от настроения Дональда Трампа.

«Мне 50 лет, я уже пережил 90-е годы. Это нелегко, но я знаю, как с этим справляться. А если бы санкции, наложенные на меня, ударили по молодым людям, которым сегодня 25 лет и вся жизнь которых проходит в интернете — для них это стало бы настоящей гражданской смертью», — считает Гийу.

По его словам, такого рода проблемы грозят любому европейцу, выступающему против нынешней политики Белого дома.

Вашингтон обнародовал имена целого ряда чиновников ЕС, причастных к разработке Закона о цифровых услугах, который вводит штрафы и модерацию для крупных цифровых платформ, большинство из которых, опять-таки, базируются в США.

Даже бывшему еврокомиссару Тьерри Бретону отказали в американской визе за «ключевую роль» в создании и принятии этого документа.

#США #туризм #санкции #Европа #политика
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    18-го февраля

    Рейтинг новоявленного еврея из списка Эпштейна ,Трампа,падает с каждым днём.Общественность США против оказания поддержки Израилю во всех его хотелках.Трамп еле контролирует Конгресс. Так что ещё все впереди,если Трамп не начнет войну с Ираном.Тогда конец и его политической карьере и Нетаньяху сядет,если иранская ракета не достанет. Хотя он хитрый-прошлый раз быстренько слинял из Израиля в Грецию... А как же принять смерть со своим народом?! Так же и наши Нетаньяхи быстро сбегут отсюда при любой опасной ситуации.Для этого есть даже засекреченный план... Но не все там есть...👅😀

    1
    0
  • Д
    Дед
    18-го февраля

    Пусть едет в Россию, там вся страна так живет и санкций не замечает.

    5
    0

